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﻿「集郵」後秒速變臉 被鬧大牌 孝順仔袁偉豪 陪長輩歎茶 笑返晒

2019-04-12 列印
回復笑容 ■攰樣上身嘅袁偉豪，初時無厘表情，但被親友開解後回復笑臉。
保護外公 ■袁偉豪好錫老人家，曾在社交網po相讚「帥氣的外公，可愛的外婆」。呢日見佢對外公真係細心照顧。
疼錫婆婆 ■買蔬果時，孫仔和婆婆有商有量。
愁眉不展 ■可能受是非困擾，袁偉豪大部份時間「無水洗面」咁款。
侍母至孝 ■自去年5月丁父憂後，袁偉豪一有時間都會陪母親外遊。
出埠工作 ■袁偉豪日前出席劇集《鐵探》宣傳時透露，將和楊明到哥倫比亞拍攝新一輯《打工捱世界》。
合作定情 ■袁偉豪16年和現年27歲的有米張寶兒因拍攝旅遊節目《打工捱世界Ⅱ》，在非洲朝夕相對而戀上。
■上月，袁偉豪和拍拖逾兩年嘅張寶兒遊巴塞隆拿，男方半裸晒肌做運動，又化身女友御用攝影師。
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        37歲嘅星馬雙料視帝袁偉豪（Ben），近日拍住影后惠英紅演出無線新劇《鐵探》，口碑收視雙贏。惜日前有指Ben與女fans合照後秒速變臉，即被鬧「扮大明星、耍大牌」，搞到當事人網上反擊「無資格評論我人品」，其後無奈話「想享受私人時間，不想被人打擾。」新劇播映同時有是非贈興，袁偉豪當然嬲嬲豬，不過日前本報撞見佢放假時陪母親及長輩去圓方歎茶，Ben全程對老人家好孝順又照顧有加，品性應該唔差！

袁偉豪嘅「是非事件簿」，加埋今次「變臉」又添一單。日前，Ben跟紅姐等出席《鐵探》宣傳，順道慶祝新劇高收視時，講到有網民投訴他「扮大明星」，他輕鬆自若地回應：「唔係罵戰，我近排好收斂，我都唔係好記得發生咩事，喺工作以外想享受私人時間，唔想被人打擾。」又笑言EQ時高時低，一向性格率直，有網民叫佢「直豪」。

愛錫外公外婆

        雖然有唔少負評，但阿Ben對家人就肯定一百分。日前下午，唔使開工嘅Ben抽空陪母親、外公外婆和一名女親友在圓方一間cafe歎茶。五人分兩張枱坐，面向門口嘅Ben睇落個樣幾殘，無厘表情。同媽咪和女親友吹咗一陣水，乖仔Ben心情返晒嚟，終於見到佢笑笑口，阿媽都安樂晒，放心飲咖啡啦！High完tea，眾人轉行超市，見乖孫Ben真係好孝順，對兩老照顧有加，陪伴揀嘢又會出手護航，怕其他人撞親老人家。又不時和婆婆傾吓買咩生果、蔬果等，關懷備至。Shopping廿分鐘，Ben仲負責排隊畀錢，然後手拎戰利品陪家人去附近住宅等(車立)。開(車立)門後，見阿Ben友善按(車立)掣，讓家人和住客慢慢入(車立)，自己最後才入(車立)。現實嘅袁偉豪呢日有禮又全無架子，唔like佢嘅人應該要對佢另眼相看啦！ 採訪 : 李維隆
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