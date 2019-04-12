﻿「集郵」後秒速變臉 被鬧大牌 孝順仔袁偉豪 陪長輩歎茶 笑返晒

37歲嘅星馬雙料視帝袁偉豪（Ben），近日拍住影后惠英紅演出無線新劇《鐵探》，口碑收視雙贏。惜日前有指Ben與女fans合照後秒速變臉，即被鬧「扮大明星、耍大牌」，搞到當事人網上反擊「無資格評論我人品」，其後無奈話「想享受私人時間，不想被人打擾。」新劇播映同時有是非贈興，袁偉豪當然嬲嬲豬，不過日前本報撞見佢放假時陪母親及長輩去圓方歎茶，Ben全程對老人家好孝順又照顧有加，品性應該唔差！



袁偉豪嘅「是非事件簿」，加埋今次「變臉」又添一單。日前，Ben跟紅姐等出席《鐵探》宣傳，順道慶祝新劇高收視時，講到有網民投訴他「扮大明星」，他輕鬆自若地回應：「唔係罵戰，我近排好收斂，我都唔係好記得發生咩事，喺工作以外想享受私人時間，唔想被人打擾。」又笑言EQ時高時低，一向性格率直，有網民叫佢「直豪」。



愛錫外公外婆



雖然有唔少負評，但阿Ben對家人就肯定一百分。日前下午，唔使開工嘅Ben抽空陪母親、外公外婆和一名女親友在圓方一間cafe歎茶。五人分兩張枱坐，面向門口嘅Ben睇落個樣幾殘，無厘表情。同媽咪和女親友吹咗一陣水，乖仔Ben心情返晒嚟，終於見到佢笑笑口，阿媽都安樂晒，放心飲咖啡啦！High完tea，眾人轉行超市，見乖孫Ben真係好孝順，對兩老照顧有加，陪伴揀嘢又會出手護航，怕其他人撞親老人家。又不時和婆婆傾吓買咩生果、蔬果等，關懷備至。Shopping廿分鐘，Ben仲負責排隊畀錢，然後手拎戰利品陪家人去附近住宅等(車立)。開(車立)門後，見阿Ben友善按(車立)掣，讓家人和住客慢慢入(車立)，自己最後才入(車立)。現實嘅袁偉豪呢日有禮又全無架子，唔like佢嘅人應該要對佢另眼相看啦！ 採訪 : 李維隆