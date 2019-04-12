﻿是非事件簿 18年4月食薯片滋擾

當時一位圈內宣傳人員喺網上揞名爆指，一個自以為天王巨星嘅TVB男藝人睇戲時態度差……食薯片時被該男藝人要求聲浪收細。其後Ben喺網自認說「首先我表示歉意！我並沒有用不友善的眼神望着你們，我想再搞清楚一點，我冇唔准你進食！只係想你能為他人設想，進食時細聲一點！」



19年1月



護花公審司機



同億萬千金女友張寶兒同車，女友揸車時被爬頭，對方更豎中指，Ben不甘女友被欺負，扯火公開司機車牌，網絡公審



司機。



