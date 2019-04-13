母親節兩女身在加國毛姐約「大仔」慶祝
平均963萬元 遠遠拋離星滬 香港樓貴絕全球
國際物業顧問世邦魏理仕（CBRE）比較全球三十五個城市私人住宅市場的數據後發表報告，指香港平均樓價為九百六十三萬港元，位居全球榜首。新加坡排第二、上海排第三。世邦魏理仕指出，三甲城市都有實施樓市調控政...
2019-04-13
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洪水沖襲最少九死兩失蹤 深圳突降冰雹暴雨成災
深圳市於日前突降冰雹，暴雨引發洪水，導致多人被沖走，最少造成九死。航空交通亦受影響，據了解在華南地區，每年均有數次落雹的機會。 深圳市前日晚上突降冰雹，根據深圳市應急管理局昨日的消息，福田區於星期四晚上，有四名河道工人被沖走，其中三人遇難。另外，羅湖區在西湖賓館段施工處有七人被沖走，有四人獲救、一人死亡、二人失蹤；在東湖公園段施工處則有五人被沖走，已確認五人全部罹難，而福田區應急管理局昨晨向外界表示，接報後已立即啟動應急救援，據報，獲救傷者精神狀態和身體狀況良好。當局的搜救工作仍在進行中，據了解，截至昨日下午，有航空公司取消周五在廣州、深圳、珠海、汕頭機場升降的七十四班航班...
2019-04-13
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特朗普對談判感樂觀 第三次特金會有望舉行
美國總統特朗普周四會見南韓總統文在寅時表示，正考慮與北韓領袖金正恩舉行第三次高峰會，討論朝鮮半島推行無核化的進程，而南韓總統文在寅亦會爭取與金正恩召開另一次兩韓峰會，作為游說北韓切實放棄核武發展計劃的其中一部份努力，另外據朝中社報道，在平壤舉行的第十四屆最高人民會議第一次會議，領袖金正恩再次獲推舉為國務委員會委員長。 美國總統特朗普周四表示，他正考慮與北韓領袖金正恩舉行第三次高峰會，討論朝鮮半島推行無核化的進程，特朗普稱：「我享受高峰會。我享受與金正恩相處的時間。金正恩是一個我非常了解和尊重的人，而我真的相信假以時日，許多大事將會發生。我認為北韓具有極大的潛力。」而南韓總統...
2019-04-13
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朗松居洋房綠意盎然
南區壽臣山一帶，建有不少低密度豪宅，由於私隱度高，環境幽靜，吸引不少富豪名人居住。是次介紹的朗松居，坐落壽山村道，放盤罕有，其中一座洋房面積2939方呎，空間偌大，設四房連兩套房，外望翠綠山景，盡享悠...
2019-04-13
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內地數據報喜 恒指倒升70點
內地上月出口數據遠勝預期，刺激恒指午後轉跌為升，守住10天線（29826），惟市場交投疲軟，成交減至897億元，結束連續九個交易日破千億元的大好形勢。港股以全日最高位29909點收市，升70點；全周則...
2019-04-13
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衝擊「史」上最快 C朗封王派對
祖雲達斯射手C朗拿度傷瘉復出立即建功，於歐聯八強首回合作客1:1和阿積士，喜言感覺妙不可言。儘管老婦人今晚意甲作客史帕爾不敗便提早六輪完成八連霸偉業，但這名葡萄牙球星勢寓賽於操領軍延續佔優的對賽往績，為下周二主場再鬥阿積士做準備，客勝去馬。 C朗三月底為葡萄牙服役不慎拉傷右大腿腿筋，原本預料下周中才能復出，但趕及在上場歐聯披甲，正選上陣之餘還頭槌建功，證明狀態不成問題。 挾八連霸迎歐聯 老婦人也在C朗缺陣期間意甲三連勝，本輪前以八十四分遙遙領先，拋離次席的拿玻里廿分，今仗只要不敗即可封王，創下聯賽最早奪冠紀錄，但主帥艾歷基矢言仍想全取三分：「己隊每一場都要取勝而回。」因此，...
2019-04-13
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復活節出遊必讀 平掃旅行用品
復活節假期將至，又是一家大細去旅行的熱門時節。每次去旅行，最令人頭痛當然是事前搜羅旅行用品，AEON由即日至4月22日（一）舉行「旅遊用品展」，貨品多元化又有優惠，一於即刻去掃貨。 AEON「旅遊用品...
2019-04-13
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「大肚」翠如唔錫身 親拍炒車戲 連詩雅處女擔正 胸壓益對手
日前，由林文龍、黃翠如和連詩雅(Shiga）主演嘅無線新劇《致所有愛過的人》舉行煞科宴，首度擔正拍劇嘅Shiga話大家對足三個半月，好唔捨得。日前下午，本報喺將軍澳工業區直擊Shiga等人拍攝煞科嘅炒...
2019-04-13
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好好過日子——中午在陸羽
在陸羽飲茶總能碰到許多朋友，有些朋友是熟客，幾乎天天都在，有些則因為是熟客的朋友，不期而過，有些是許久不見的朋友，想要碰見，到陸羽飲餐茶，碰上的機率很大，所以要想碰見熟人，去陸羽飲茶，很可能就遇上了。當然，欠人錢的人一般不敢在陸羽露面，因為隨時碰到債主。那裏也是生活中的一個圈子，歷盡時代變遷，跟老舍的《茶館》有異曲同工之妙，結局應該好得多。 於是陸羽就很熱鬧，中午時份人聲鼎沸，桌跟桌之間常常對話，隔着一張桌子也會招呼問候，有時一個人先走，順便幫旁邊那桌埋了單，旁邊一桌人轟然道謝。店堂裏的裝修除了木頭就是石頭，沒有吸音設施，聲音就在空氣中撞來撞去，默默飲茶者稀，每一桌都在高談...
2019-04-13
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馬場浮世繪——雅士牧場杯葛昆州賽事
由香港馬主馮永祥創立，以澳洲昆士蘭省黃金海岸為基地的育馬和賽馬組織「雅士牧場」，近年發展迅速，去年更在墨爾本春季嘉年華憑「超級猛男」捧走維多利亞打吡，目前是昆士蘭省賽馬工業最大投資組織之一。不過日前其管理層宣布，所有由牧場全面或合股擁有的馬匹，由即日起將不會參加任何昆士蘭省內的賽事，直到現在有關賽馬廉潔的問題獲得解決，確保所有賽事可在公平的情況下進行為止。有此舉動，相信是回應早前當地前列練馬師嘉禮涉嫌違反多項賽事條例，可是至今仍照常派馬出賽，令牧場感到不公及對該省賽馬發展憂慮。 馬場浮世繪
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