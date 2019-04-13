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﻿母親節兩女身在加國毛姐約「大仔」慶祝

2019-04-13 列印
■毛姐收過不少母親節窩心禮物。
■唐寧設計的心意卡色彩繽紛。
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　　毛舜筠、唐寧和英皇鐘錶珠寶主席兼行政總裁楊諾思，昨出席英皇珠寶跟國際培幼會舉行的母親節慈善籌款活動，毛姐跟唐寧等一眾藝人創作心意卡作慈善義賣。毛姐表示畫作以簡單為主，雖然老公區丁平為繪畫高手， 但她笑說這位高手沒有「出手」幫忙。毛姐透露兩女兒身在加拿大，故今年母親節比較寂寞，唯有跟「大仔」（老公）一起慶祝，「 不知道這個『大仔』記不記得母親節這回事。」 毛姐續說長女於加拿大修讀另一個學位， 故現正於當地實習， 次女要待5月尾才返港，而以往兩位女兒於節日會送窩心禮物。另外，唐寧於17年宣佈離婚，她稱跟前夫保持友好關係，一對子女亦開始習慣明白，亦會安排一家人食飯，兩方父母也會幫忙照顧小朋友，分配得均勻。至於楊諾思表示三名子女身在美國，故她只能跟母親慶祝佳節。
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