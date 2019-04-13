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﻿入戲狂鬧何廣沛 朱晨麗被投訴「公器私用」

2019-04-13 列印
■坤哥甘願做龔嘉欣柴可夫。
■朱朱爆同廣沛將有親熱戲。
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　　朱晨麗、何廣沛、龔嘉欣和吳業坤昨日為新劇《大醬園》拜神，朱朱透露與廣沛做歡喜冤家，更因太入戲而狂罵對方，連編審也叫她不要太惡，廣沛則笑指朱朱「公器私用」。朱朱又謂二人不乏親熱戲，除了要偷目及半裸的廣沛外，更要拍沖涼及游水戲，但朱朱明言不會怕醜，皆因節目中已看過廣沛的身材。

　　此外，嘉欣透露劇組因要遷就將開個唱的坤哥檔期，經常半夜才能開工，故坤哥除了要包他們一日三餐外，更要幫手搣橙。嘉欣又直認有睇中醫調理身體，坤哥即笑言會照顧她，甚至做她的司機。
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