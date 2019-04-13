合體開十周年演唱會 ﻿Mr.珍惜演出唔再面左左﻿

曾經因意見不合，分道揚鑣的樂隊Mr.終於合體於5月17及18日第四度踏上紅館舉行《Mr. Everyone Concert 10》慶祝出道10周年。曾被指責飛起樂隊的主音布志綸說：「而家我哋做唔同嘅工作，呢個狀態係最好嘅。」Tom點頭同意說：「合體感覺好開心，仲有乜感覺好過呢樣嘢？」換個玩法， Mr.更勝從前。採訪：方騫平 髮型：Terryyeung@ hair corner



化妝：Kineta@Wendy’s Workshop 場地：RedMR 紅人派對







Mr.隊員MJ（譚傑明）、Dash（譚健文）、Tom（杜志烜）、Alan（布志綸）及Ronny（黎澤恩）相隔6年再踏紅館，他們希望用音樂同歌迷分享10年嚟嘅改變。Alan說：「因為香港係一個好需要希望嘅地方，近年轉變好大，好多嘢都有口難言，我哋都曾經歷過，所以用音樂同大家分享同埋表達香港生活點滴，希望香港會更加好。」Mr.鬧不和鬧足6年，甚至去到零溝通，不過，他們保證已取得默契，Alan說：「目標為本，大家都非常珍惜同努力。」



Dash認同Alan並補充：「當日大家都做得唔開心，停一排，大家再面對樂隊，就搵到當中嘅快樂，而且部份成員建立咗家庭，感覺同以前好唔同。不過，今次我哋以獨立樂隊形式演出，所有嘢都自己一手一腳搞掂。」Dash表示Mr.合體誠意十足，希望歌迷能夠感受到。另外，Mr.透露今次開Show會少說話多唱歌，用歌曲同歌迷分享心路歷程，Tom話盡量畀人感覺五為一體，Dash笑說：「講嘢留畀黃子華啦，歌迷應該最想睇到我哋喺台上有溝通，哈，今次我哋五個人會攬埋一嚿。」少發言的MJ冇意見：「我唔唱歌就得，其他你哋決定，最多係和唱。」



