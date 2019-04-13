  • 2019年4月13日 星期六
  • 21º
  • 89%
熱門： 男嬰旅遊書的哥金像獎周潤發

日報新聞 > 娛樂

楊丞琳避談男友趁生日求婚

2019-04-13 列印
■將踏入35歲的楊丞琳似未心急出嫁。
■同場仲有倪晨曦、莊思敏和蔡穎恩等。
Previous Next

　　楊丞琳、莊思敏、倪晨曦及蔡穎恩前晚出席一品牌活動。

　　丞琳透露下月4日在澳門開騷，但今年不太可能再來港開騷了，因很難申請到紅館檔期。丞琳將於6月1日在台北舉行生日會，門票收益一半捐作幫助流浪貓狗，「上次辦生日會是30歲，今次35歲再辦的確有點怕醜。（可有邀請男友李榮浩到場？）不用，我才是主角。（怕他搶鏡？）對呀！（有特別慶祝活動？）沒特別，這個年紀慶生感覺怪怪的。」她又笑言不用男友送驚喜禮物。問到會否擔心男友趁生日求婚？她即扯開話題說「很熱」。談到她在台上祝粉絲戀愛開花，何時輪到她開花？她說：「我現在好好，不用擔心，也不用刻意。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd