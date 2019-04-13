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超蓮讚侄女鼻高眼大好得意

2019-04-13 列印
■何超蓮話唔想姪女好似自己在壓力下成長。
■GiGi（右）為何猷啟誕下女兒Tittania。資料圖片
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　　賭王何鴻燊的女兒何超蓮，昨於旗下麵店慶祝活動上提到，孖生弟弟何猷啟日前承認和太太誕下女兒Tittania，超蓮說：「被影到就唔會隱瞞，但我哋一直希望低調，希望小朋友可以寧靜地長大，做焦點會好大壓力，我自己就係一個好例子。侄女好得意！鼻高高、眼大大又白雪雪。」談到有報道指其母陳婉珍談到孫女時黑臉，超蓮澄清媽咪抱孫非常開心，只是當時受訪時未及反應。另外，超蓮稱對於好姊妹鄧紫棋（G.E.M.）跟經理人反目的始末一清二楚，並指G.E.M.已到忍無可忍的地步。

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