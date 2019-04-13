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鄧萃雯點名演《利瑪竇》 ﻿陳潔儀﻿﻿自爆﻿﻿劉松仁買佢怕﻿

2019-04-13 列印
■陳潔儀讚《利瑪竇》係藝術同商業完美融合，又帶出到訊息，係好有震撼力的歌舞劇。
■陳潔儀視劉松仁（右）為偶像，她說：「我好細個就睇松哥做戲，好鍾意佢，松哥唔係普通人，我接呢個劇係一個呼喚。」
■王梓軒與陳潔儀不停為舞台劇綵排。
■陳潔儀曾做過聲帶手術，不過依家完全康復，仲開過多場演唱會。
■早前，陳潔儀分別喺台灣、新加坡做過英語音樂劇《慈禧太后》。
■之前曹永廉、蕭正楠到新加坡探Kit及飯聚。
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　　鄧萃雯點名，新加坡天后陳潔儀（Kit）將第三度在港演音樂劇。今次Kit和王梓軒演出劉松仁執導和創作的歌舞劇《利瑪竇》，處女座的Kit坦言性格既執着又麻煩，連穿針引線的鄧萃雯都好怕她和嚴謹的松哥會鬧意見，幸而綵排逾月好夾得來，Kit笑言連松哥都買佢怕：「唔好講到我可以食住佢(松哥)，只係松哥有智慧，知點掌控我啫！」採訪：方騫平

髮型：Bowie Lo (Fifth Salon) (陳潔儀) 化妝：Alvin Goh 形象：PIPA 服裝：Stylist's own

髮型：Will Choi @ Hair Culture(王梓軒) 場地：帝樂文娜公館Dada Bar + Lounge.

　　由陳潔儀和王梓軒主演，以宗教為題的歌舞劇《利瑪竇》將於4月20至28日上演12場。松哥為了策劃心血傑作，閉關兩年多，選角時本身搵鄧萃雯，但雯女知道要跳舞即say no，反向對方推介阿Kit。Kit透露與雯女本來互不認識，但雯女當年有留意她在內地節目《我是歌手》演出，之後在社交網私訊她，開始網聊。

網聊成好友

　　直至15年，Kit來港開個唱邀請雯女捧場兼首次正式見面，翌日相約飲茶，最初由星座打開話題，Kit說：「雯女話：『處女座嘅人好麻煩！』又好玄咁話：『我相信我哋會有啲特別嘢發生。』諗返轉頭，原來雯女想試探我，驚我夾唔到松哥，因為松哥有脾氣，好堅持。去年7月，松哥親飛新加坡搵我傾，大家一拍即合。」劇中，阿Kit演梓軒的僕人麥小妹，從40歲演到六、七十歲，是一個思想封建、地位卑微的村婦，主演呢個角色對陳潔儀人生也有得着：「人生每個階段學習唔同嘢，O依家要學習謙卑及放低自我。」

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