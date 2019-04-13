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﻿爾冬陞擬報警追究 非法兜售金像獎入場券

2019-04-13 列印
■左起：廖子妤、余香凝與陳嘉桓為頒獎禮開場表演歌舞。
■金像獎主席爾冬陞帶領一眾嘉賓主持，出席拜神儀式。
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　　《第38屆香港電影金像獎頒獎典禮》將於明日舉行，昨日舉行拜神儀式，金像獎主席爾冬陞聯同董事局成員及32位嘉賓主持，包括余香凝、陳嘉桓、廖子妤、王敏奕等都有出席。

　　金像獎協會近日留意到有不法之徒於網上兜售典禮入場券，爾冬陞提醒市民，金像獎沒有公開發售入場劵，若發現兜售情況會報警處理，希望市民不要受騙。今屆金像獎選用32名新演員擔任司儀，各人負責不同環節，爾冬陞笑稱不能避免世代更替，雖然初時都擔心新人的表現，但他們每次排練都有出席，表現得好好。

　　談到周家怡拿假金像獎獎座拍照事件，爾冬陞直言看到時得啖笑，相信對方都是拿來玩，但因為金像獎獎座有製作人版權，所以要表明有版權立場，以免周街可以買到。
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