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﻿憑《女皇》意國爭獎　周秀娜大感愕然

2019-04-13 列印
■周秀娜與鄭伊健出席新手機發佈會。
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　　周秀娜與鄭伊健昨日出席新手機發佈會，周秀娜憑主演電影《女皇撞到正》入圍《第21屆意大利烏甸尼遠東電影節》競賽部份，她表示收到消息既開心也感突然，因該片在去年上映，電影節於本月26日在意大利烏甸尼舉行，她未知能否出席，沒想過會否得獎，可以入圍已十分開心。

　　伊健談到收到新手機都會試玩新科技，覺得手機已成為生活一部份，但如以科技作為事業則有壓力，亦無意成為此界別的KOL，覺得現時科技發達，人人都可拍片。談到澳門演唱會，他希望於月底完成綵排，手傷已康復中，有望做到之前的動作。
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