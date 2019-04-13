﻿「大肚」翠如唔錫身 親拍炒車戲 連詩雅處女擔正 胸壓益對手

日前，由林文龍、黃翠如和連詩雅(Shiga）主演嘅無線新劇《致所有愛過的人》舉行煞科宴，首度擔正拍劇嘅Shiga話大家對足三個半月，好唔捨得。日前下午，本報喺將軍澳工業區直擊Shiga等人拍攝煞科嘅炒車戲份。早前傳懷孕兩個月嘅翠如，劇中同樣大肚，見佢親身上陣，粉碎佗B傳聞。而穿上白色緊身衫、激凸嘅Shiga，死過翻生帶傷擁抱馬貫東，心口緊貼，唔怕被音樂才子男友徐浩詐型咩！？



日前下午3時，翠如與林文龍、連詩雅、馬貫東喺將軍澳拍攝《致》嘅煞科戲。劇情講述4人發生車禍，只見佢哋均化上受傷妝容，兩架車更炒到爛晒。劇裏扮演大肚婆嘅翠如穿上鬆身衫且裝上「小假肚」，雖然早前有指翠如懷有身孕故獲劇組人員特別「呵護」，但現場所見並無獲厚待，加上早前拍追跑鏡頭，跌倒多次又手瘀，搏晒命演出，懷孕傳聞不攻自破。當日翠如和文龍同坐一車，坐喺司機位嘅男方扮演車禍重傷者，炒車後一直癱坐，面上傷痕累累嘅翠如就滿手鮮血，一臉驚恐走出，又不停激動叫對方名字，惜車輛恐有爆炸危機，翠如無奈含淚忍痛行開。



同場，另一pair戲內情侶連詩雅和馬貫東則坐喺另一架深色車拍攝。頭一組拍攝撞車後，二人步出相擁，男方右手掩住頸部，似受重傷。拍咗兩個take，導演滿意收貨，穿上白色緊身top、胸壓完對手嘅Shiga即彈開傻笑，然後行開補妝準備拍攝單人戲份。之後，Shiga重返爛車，坐上前座乘客位，拍一場吊車場面。只見工作人員將爛車一邊微微吊起離地約一呎，Shiga表現慌張大叫，同樣兩、三take完成。最後，拍多個衝向車開車門欲救人嘅鏡頭，Shiga就可以休息，換妝再繼續拍攝。Shiga之前曾客串《使徒行者2》，但佢指《致》劇戲份重先係處女作，又自爆拍攝期間經常請大家食早餐，被取笑倒貼酬勞，佢開心話：「始終係第一部劇，賺咗經驗，幾多錢都買唔番。」







採訪 : 李維隆、梁志明