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﻿「大肚」翠如唔錫身 親拍炒車戲 連詩雅處女擔正 胸壓益對手

2019-04-13 列印
貼身養眼 纖瘦身型嘅連詩雅，穿上白色緊身衫，32B上圍好吸睛。
劫後相擁 連詩雅車禍後，同馬貫東肉緊攬攬。
傻笑彈開 導演一嗌cut，原本同對手心口緊貼嘅Shiga秒速彈開，傻笑掩尷尬氣氛呀！
傷都要靚 拍完一場，Shiga休息時頻以手機照鏡，好貪靚。
翠如 驚恐走出 翠如和林文龍同車遇意外，劇裏扮演大肚婆嘅佢穿上鬆身衫，每個場口，一、兩take搞掂。
老公出埠 昨日，翠如出席活動時談到老公蕭正楠近日跟曹永廉到美國拍旅遊節目，有叫對方品嚐當地嘅龍蝦及牛扒，又笑說就快忘記丈夫樣子。
表情搭夠 呢日齋坐車廂拍攝嘅林文龍，僅用表情交足好戲。
Fit爆賀歲 早前，連詩雅大晒紅色比堅尼迎新年，被讚身材fit。
煞科戲 當日拍攝重頭戲前，(左起)連詩雅、翠如、林文龍和馬貫東先以乾淨靚樣合照先。
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        日前，由林文龍、黃翠如和連詩雅(Shiga）主演嘅無線新劇《致所有愛過的人》舉行煞科宴，首度擔正拍劇嘅Shiga話大家對足三個半月，好唔捨得。日前下午，本報喺將軍澳工業區直擊Shiga等人拍攝煞科嘅炒車戲份。早前傳懷孕兩個月嘅翠如，劇中同樣大肚，見佢親身上陣，粉碎佗B傳聞。而穿上白色緊身衫、激凸嘅Shiga，死過翻生帶傷擁抱馬貫東，心口緊貼，唔怕被音樂才子男友徐浩詐型咩！？

        日前下午3時，翠如與林文龍、連詩雅、馬貫東喺將軍澳拍攝《致》嘅煞科戲。劇情講述4人發生車禍，只見佢哋均化上受傷妝容，兩架車更炒到爛晒。劇裏扮演大肚婆嘅翠如穿上鬆身衫且裝上「小假肚」，雖然早前有指翠如懷有身孕故獲劇組人員特別「呵護」，但現場所見並無獲厚待，加上早前拍追跑鏡頭，跌倒多次又手瘀，搏晒命演出，懷孕傳聞不攻自破。當日翠如和文龍同坐一車，坐喺司機位嘅男方扮演車禍重傷者，炒車後一直癱坐，面上傷痕累累嘅翠如就滿手鮮血，一臉驚恐走出，又不停激動叫對方名字，惜車輛恐有爆炸危機，翠如無奈含淚忍痛行開。

  同場，另一pair戲內情侶連詩雅和馬貫東則坐喺另一架深色車拍攝。頭一組拍攝撞車後，二人步出相擁，男方右手掩住頸部，似受重傷。拍咗兩個take，導演滿意收貨，穿上白色緊身top、胸壓完對手嘅Shiga即彈開傻笑，然後行開補妝準備拍攝單人戲份。之後，Shiga重返爛車，坐上前座乘客位，拍一場吊車場面。只見工作人員將爛車一邊微微吊起離地約一呎，Shiga表現慌張大叫，同樣兩、三take完成。最後，拍多個衝向車開車門欲救人嘅鏡頭，Shiga就可以休息，換妝再繼續拍攝。Shiga之前曾客串《使徒行者2》，但佢指《致》劇戲份重先係處女作，又自爆拍攝期間經常請大家食早餐，被取笑倒貼酬勞，佢開心話：「始終係第一部劇，賺咗經驗，幾多錢都買唔番。」



採訪 : 李維隆、梁志明
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