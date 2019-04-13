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﻿同人妻變姊妹

2019-04-13 列印
■早前翠如和Shiga帶病忙拍新劇，兩姊妹同病相憐。
■日前，翠如(右二)相約《致》劇拍檔行山，大讚Shiga(左二)和陳自瑤(右)有小蠻腰。
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  坦言拍《致》劇「講心唔講金」嘅連詩雅，收爐後好失落唔想出街，每日與劇中「家姐」翠如傳短訊，坦言對方真係似姐姐般好窩心。
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