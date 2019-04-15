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大解放為《愛》造勢 呂慧儀豪晒性感泳照

2019-04-15 列印
■單身呂慧儀唔愁沒有「市場」。
■呂慧儀在社交網分享泳照。
■劉丹等「大四喜」獲觀眾受落。
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　　單親媽媽「長腳蟹」呂慧儀重新「上市」後來個大解放，昨日於社交平台貼出性感水着照，原來是預告下周劇集《愛．回家之開心速遞》中會以水着示人！

　　呂慧儀和劉丹及蘇韻姿等，昨天出席《愛》劇宣傳活動時透露，她有時覺得劇情很大膽，她與張景淳的咀戲好難向四歲半的「蟹籽」交代，當被呷醋仔追問：「你係咪唔鍾意我喇？」她即嚇到標冷汗。另外，劇中劉丹率羅樂林、陳榮峻及黎彼得的Hip Hop組合「大四喜」很受落，丹爺笑言不是說自己牙擦，當初錄影已預知這個組合會受歡迎呢！

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