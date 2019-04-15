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家人證欅坂46醜聞 今泉遭隊友欺凌險輕生

2019-04-15 列印
■今泉上年突然宣佈退出欅坂。
■今泉不肯回應被隊友欺凌事件。
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　　日本女團欅坂46的20歲前成員今泉佑唯，去年8月突然宣佈離隊，身形暴瘦兼脫髮的她傳因健康問題離隊。

　　昨日日本雜誌《週刊文春》爆料指，今泉當時是受5名隊友欺凌而離隊，今泉被追訪時不肯回應，她的家人卻對記者承認今泉因被嚴重欺凌致患上急性失聰症，更一度想自殺！

　　今泉的兄長稱，欅坂主將平手友梨奈與志田愛佳是今泉的朋友，今泉當時與平手關係好，遂惹起另外5名隊友不滿，並聯手收起她襪子和化妝品、刻意鎖上化妝室門欺凌她，更不時傳短訊叫今泉「去死」！營運公司最後未有實踐承諾解僱該5名成員，更隱瞞這宗欺凌事件！圖：網上圖片

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