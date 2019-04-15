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志偉牛一願望： 行得走得瞓得

2019-04-15 列印
■志偉和張慧儀是老友。
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　　明天為志偉66歲生日，他昨晚跟其他同月生日的朋友舉行慶生派對，前晚則筵開47席南京定山寺慈善素宴，圈中好友錢小豪、鄧兆尊、歐瑞偉、朱潔儀及張慧儀等均有出席。說到生日願望，志偉希望身體健康，行得、走得又瞓得。同場的張慧儀已是第二年參加慈善素宴，今年更會跟劇集《女人俱樂部》演員一起出席，她表示，每次聚會均由志偉請客，故今次必定要來支持他！

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