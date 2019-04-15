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吳君如13歲女亭亭玉立

2019-04-15 列印
■吳君如分享為囡囡慶生的照片。
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　　吳君如和陳可辛的囡囡陳是知今年已13歲，君如近日為踏入少女期的囡囡慶祝生日，並罕有在社交網晒兩母女的溫馨合照。她留言：「Happy birthday to my teenage daughter.」相中可見陳是知已長得亭亭玉立，而且長髮披肩，長得甚似爸爸陳可辛，跟媽咪君如更似是兩姊妹。只見君如挨在囡囡肩膊上一臉幸福，真係有女萬事足！

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