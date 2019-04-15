吳君如13歲女亭亭玉立

澳洲馬后「雲絲仙子」剛於周六在蘭域馬場順利第三度攻下女皇伊利沙伯錦標，除了保持連續三十三場不敗之外，亦取得出道以來第二十五場一級賽的勝利，為其輝煌競賽生涯寫下最完美的結局。 由華禮納訓練的「雲絲仙子」父系為「街頭口號」，是其母VEGAS SHOWGIRL的第三胎。這匹明星賽駒於一四年六月四日首度上陣，即在和域園勝出千一米兩歲馬讓賽，同年九月牠以輕鬆姿態勝出二級賽雷霆錦標，首嘗級際賽的滋味。雖然牠在三歲時分別負於「第一印鑑」、「隨波逐流」及「奮而威」的蹄下，又在一級賽澳洲橡樹大賽中負於「快如疾風」，不過該役也是牠最後一場敗仗。 自一五年五月十六日在布文胯下捧走陽光海岸堅尼起，...

2019-04-15