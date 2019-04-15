﻿娜姐超低V吸睛 喬妹紅氈壓軸 黃秋生三度稱帝 曾美慧孜首封后

第38屆香港電影金像獎頒獎典禮昨晚圓滿結束，最後黃秋生憑《淪落人》三度勇奪金像影帝寶座，而內地演員曾美慧孜就憑《三夫》首度榮封金像影后！大會昨晚假尖沙咀文化中心舉行，眾星盛裝赴會，女星精心打扮上陣，在紅地氈上爭妍鬥麗。



第38屆香港電影金像獎頒獎典禮昨晚在尖沙咀文化中心舉行，首個環節是向過去一年逝世的電影人致敬，包括鄒文懷、金庸、藍潔瑛及岳華等。昨晚首個頒發的獎項是最佳新演員，由《淪落人》女主角姬素孔尚治奪得，同片導演陳小娟亦獲新晉導演獎。今年的影帝寶座最後由賽前大熱門、在《淪落人》中扮演因工傷癱瘓，餘生要坐輪椅代步角色的黃秋生奪得，影后獎得主則為在《三夫》有大膽演出的曾美慧孜；莊文強則憑《無雙》奪得今年的最佳導演大獎。



娜姐「真空」上陣



而穿上白色超低V晚裝的周秀娜「晒胸」最吸睛，娜姐稱對這晚裝情有獨鍾，儘管尺碼大了三倍，也堅持要穿著，她坦言是「真空」上陣，但見裙子兩邊「開窿」露出底褲邊。



蔡卓妍（阿Sa）以閃亮透視花仙子晚裝示人，仙氣十足，儘管裙子很貼身，但她沒有忍口不吃東西，「裙子是拖尾款式，都頗重呢，亦沒預計會那麼大雨。」至於曾美慧孜原本穿上軍綠外套，其後來一招「脫掉」展示黑色低胸晚裝，配戴貴價鑽飾的她獲保鏢跟身保護，亦不敢上洗手間。至於惠英紅則穿上黑金色晚裝上陣，高貴大方，她表示入場後會再換衫，問會否更性感？她說：「不會啦，是樽領的，性感有限啦。」



文詠珊婚後不急生B



謝安琪則以開胸西裝外套真空上陣配合設計，獲老公大讚，他也讚老公懂欣賞時裝有品味，兒子代表香港出國踢足球賽，笑指兒子參加球壇盛事，自己就參加電影界盛事。而Janice Man（文詠珊）昨晚一身鮮黃晚裝配襯價值七位數的珠寶踏上金像獎紅地氈，爆婚訊後首度亮相，她被傳媒追問婚禮籌備進度，坦言一直低調進行中，直至近期才被發現，婚事曝光並非預期計劃，婚後也不急於立即生BB，老公也不急，笑言反而大家比較急。



劉德華昨晚與宋慧喬頒最佳電影，華仔在紅地氈坦言未有心水，但感到開心的是今屆見到很有新導演，以及鼓勵性的電影，有很多溫暖題材，華仔又笑言不明白為何新導演不請他拍戲，笑言就算演《逆流大叔》都可勝任，一向不介意做大叔。



38屆香港電影金像獎得獎名單



最佳電影：《無雙》



最佳導演：莊文強《無雙》



最佳編劇：莊文強《無雙》



最佳男主角：黃秋生《淪落人》



最佳女主角：曾美慧孜《三夫》



最佳男配角：袁富華《翠絲》



最佳女配角：惠英紅《翠絲》



最佳新演員：Crisel Consunji（姬素孔尚治）《淪落人》



最佳攝影：關智耀《無雙》



最佳剪接：彭正熙《無雙》



最佳美術指導：林子僑《無雙》



最佳服裝造型設計：文念中《無雙》



最佳動作設計：林超賢《紅海行動》



最佳原創電影音樂：RubberBand



《逆流大叔》



最佳原創電影歌曲：逆流之歌（RubberBand）《逆流大叔》



最佳音響效果：Nopawat Likitwong、Sarunyu Nurnsai《紅海行動》



最佳視覺效果：李仁浩、姜泰



《紅海行動》



新晉導演：陳小娟《淪落人》



最佳兩岸華語電影：《我不是藥神》



專業精神獎：劉允



終身成就獎：謝賢