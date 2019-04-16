﻿跟安仔Eason撞聲 劉浩龍笑徐濠縈認錯老公

劉浩龍(師兄) 聲演的動畫《女皇哥基大冒險》將於復活節上映，對於首次聲演動畫，師兄覺得幾開心但又好有難度，佢足足用咗45分鐘先搵啱把聲配音。講到自己把聲，師兄話同偶像許志安及陳奕迅撞聲，連「Eason嫂」徐濠瀠都試過認錯佢係老公，好搞笑！ 採訪：方騫平 攝影：李維隆 場地：港威酒店Three On Canton



在動畫中，劉浩龍聲演失寵小狗查理，成日諗計仔趕走女皇最得寵的哥基歷斯：「係一套好輕鬆同鬼馬嘅動畫，查理唔係奸到出汁，只係用計謀，使吓橫手鞏固番自己地位啫，奸得嚟唔乞人憎，我只係對住歷斯就奸奸哋，平日對住人都係一隻好可愛嘅小狗。不過，最後被篤爆係小奸狗時好似走火入魔咁，導演要求我盡量放開奸笑，要幻想好瘋癲，真係有少少難度，呢個係最難忘嘅場口。」



第一次配音嘅師兄對配音好有興趣：「我同其他歌手一樣，由細到大都鍾意玩自己把聲。以前拍谷德昭同莊文強嘅戲，我都係自己配番音，《女皇哥基大冒險》導演話好記得我把聲，所以搵我做。其實我把聲都好易認，有次我坐的士，當我講完要去嘅地點，司機就聽得出係我，都覺得幾開心。」師兄坦言自己把聲同安仔及Eason好似，「大家都係一啲中音嘅人，我試過打畀徐濠縈，阿徐竟認錯我係佢老公！（鄭秀文有冇誤會你？）我好少打畀Sammi，所以未試過有呢個誤會。 （下次一齊配？）唔得，咁成套戲咪唔認得邊個打邊個？呢個組合係唔會成功，所以有你冇我。」



目前師兄專心拍戲及做健身，keep住有副好body，「有人話我瘦都ok，因為成世人都被叫肥龍，由小學開始未試過買28吋腰褲，依家可以着到細碼衫，所以唔好改變。」問係咪寄情工作及運動？單身嘅師兄話：「唔答！」