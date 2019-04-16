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﻿巡唱觀眾星海鼓勵 千嬅灑淚問攞紙巾

2019-04-16 列印
■千嬅在珠海舉行巡唱時爆喊。
■千嬅難忘觀眾為她製造的「星海」。
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　　楊千嬅日前在珠海舉行「MY BEAUTIFUL LIVE楊千嬅世界巡迴演唱會」第二站時，因感動兩度落淚。先是在安哥唱出《小星星》之際，現場2萬多位觀眾居然開着手機燈光，為她打氣。千嬅看見一片星海，即時感動得流下淚來，並說：「多謝你哋呀！」有觀眾大叫：「終於等到你嚟珠海啦！」千嬅哭着說：「有冇人可以畀張紙巾我（抹眼淚）。」千嬅續稱，「我突然覺得好感動呀，點解好似好唔捨得咁，呢件事開心得嚟又有眼淚，係咪因為年紀大咗呢？」
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