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《權力》第八季開播 Jon重遇Arya搞喊劇迷

2019-04-16 列印
■Jon Snow身世終被公開，他與龍母實為姑侄關係。
■Jon與Arya終於重逢，令不少fans大呼感動。
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　　美國神劇《權力遊戲》相隔近兩年，迎來最終章第八季，不少香港劇迷都請假睇劇，美國方面亦有酒吧大搞首播派對。首集一開始就講述Jon Snow與龍母率領大軍重回他的家鄉臨冬城；Jon與Stark家族二女Arya終於重逢，他們自第一季分開後，到最終章才再見面，劇迷看到這一幕紛表示激動到落淚。

　　而Jon隨即被好友Sam公開其身世之謎，他與龍母實為姑侄關係，都是「龍的傳人」，亦難怪Jon能夠成功騎上巨龍。預計今季首集的收視比起上季多一倍，約有2,000萬人次觀看。

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