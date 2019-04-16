  • 2019年4月16日 星期二
  • 21º
  • 92%
熱門： 黃心穎許志安偷情聖母院深水埗槍擊案

日報新聞 > 娛樂

《復仇者4》首爾谷戲　羅拔唐尼跳舞贈興

2019-04-16 列印
■左起：貝兒娜森、羅拔唐尼及謝洛美維納到韓國宣傳《復仇者4》。 美聯社
■羅拔唐尼跳住舞出場，心情認真好。美聯社
Previous Next

　　漫威年度大作《復仇者聯盟4：終局之戰》亞洲巡迴宣傳行程第一站到韓國首爾，主角「鐵甲奇俠」羅拔唐尼、「鷹眼」謝洛美維納、「Marvel隊長」貝兒娜森及導演羅素兄弟昨日出席記者會。

　　羅拔唐尼心情大佳，跳住舞入場，令現場氣氛即時升溫，他透露今次是第四次到訪韓國；另外兩位漫威英雄同樣表示能到韓國十分高興，貝兒娜森透露了在街頭吃韓式小食及賞櫻花。

　　到發問環節，有記者問如何能擊敗大奸角魁隆，羅拔搞笑的表示：「有不少粉絲提供意見，其中有蟻俠縮細了飛入魁隆的屁股，然後變大！」令現場哄堂大笑。記者會尾聲，大會送上有復仇者標誌的韓國手巾給一眾英雄。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd