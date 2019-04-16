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群星到賀66歲牛一志偉開P望不被灌醉

2019-04-16 列印
■（左起）陳樂基、曾志偉和衛詩前晚一齊開生日派對。
■何超儀和丈夫陳子聰齊現身派對。
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　　曾志偉前日踏入66歲，他聯同4月生日的衛詩（Jill）和Killersoap主音陳樂基（Rocky）一起舉辦生日派對，群星到賀。志偉以和服裝束到場，他笑言dress code是一定要穿底衫褲。問到慶祝了多少次？他直言：「哈哈，最少要慶祝到17至18日。」差不多逢飲必醉的他望戰鬥力強勁啲，不會咁快被枱出去。至於生日願望，志偉希望可以做多啲show；Jill就希望唱多啲好歌，並且盡快舉行巡唱，而首站是香港；Rocky則希望年年生日都能與大家齊歡度。

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