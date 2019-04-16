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基仔尾場揭Chilam秘聞　偷食雪糕被靚靚喝止

2019-04-16 列印
■基仔邀得Chilam任嘉賓合唱《現代愛情故事》。
■基仔和Chilam擺出舊合照甫士，十分搞笑。
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　　古巨基的《WE世界巡迴演唱會香港站part2》前晚舉行尾場，他請來張智霖（Chilam）任嘉賓合唱《現代愛情故事》。

　　Chilam笑言，「基仔比我早一年入行，我細個聽佢唱歌聽到大。」基仔就讚Chilam 24小時都咁靚仔，仲係個開心果，更大爆有次Chilam和老婆袁詠儀（靚靚）到古家作客，突然聽到靚靚大叫：「你唔好食啦！」原來是Chilam偷食雪糕，Chilam即說：「我同基仔都係飢民，經常冇得食。」由於是尾場，基仔唱完觀眾都不肯離開，不停叫安哥，結果基仔被罰錢仍繼續唱，更任歌迷點唱，最終唱到凌晨12點才正式完場。

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