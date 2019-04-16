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張寶兒唔怕袁偉豪有艷遇

2019-04-16 列印
■（左起）蔡思貝、楊明和張寶兒昨出席劇集宣傳活動。
■袁偉豪不適缺席昨日的宣傳活動。資料圖片
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　　楊明、蔡思貝及張寶兒等昨出席《鐵探》宣傳活動，袁偉豪因身體不適缺席。問男友情況，張寶兒卻一臉茫然。楊明則表示，今天要出發到哥倫比亞拍攝新一輯《打工捱世界》，日前監製叫他和袁偉豪到診所打防疫針，豈料袁偉豪打完針後發燒，而自己就冇事。

　　楊明續稱，今次會到熱帶雨林的山洞做礦工，其中一個環節是兩人擔任導師培訓靚女。問張寶兒會否擔心男友有艷遇？她坦言：「我反而擔心當地環境唔太安全，因拍攝地方唔係旅遊區。」同場的蔡思貝則指在《鐵探》中與楊明沒有親熱戲感心噏，並預告將會有好多人死。

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