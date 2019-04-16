﻿楊受成拉隊慶祝英皇囊括12金像獎 秋生稱帝望分紅︰食飯好緊要

第38屆香港電影金像獎頒獎典禮前晚曲終人散，出爐影帝黃秋生及影后曾美慧孜（小美）均有出席慶功宴，小美表現風騷，拗腰親吻獎項任影唔嬲。秋生談到「零片酬」接拍《淪落人》就坦言「食飯好緊要」，希望《淪》片票房好就可以分少少。



英皇電影前晚在香港金像獎橫掃10個獎，英皇旗下藝人秋生及惠英紅則分別稱帝和勇奪女配角獎，英皇老闆楊受成前晚親率橫掃最佳電影、最佳導演及最佳編劇等七個獎的大贏家《無雙》、以及奪得動作設計、音響效果及視覺效果三個獎的《紅海行動》團隊，齊出席慶功宴。



第三度榮獲金像獎影帝的黃秋生笑言，今次開心到不得了，好多朋友找他，以前少出街，以為沒太多朋友，「好似Rocky去到最後嗰種勝利感覺，但做人要謙厚，如履薄冰。」談到可會再零酬勞拍戲，秋生說：「我大吉利是過你！剛剛先講政府資助拍戲，三百萬不夠，我都未出糧，希望《淪落人》票房好啲，分番少少……我賣個獎畀你啦！食飯好緊要，要求唔係多，我未住過淺水灣同揸靚車，冇揸過林寶堅尼。」



曾美慧孜食叉燒包慶祝



談到獲獎後可會獎勵自己，秋生表示好多朋友約他吃飯，稍後會到意大利出席烏甸尼電影節領「終身成就獎」；隨後就到澳洲探親，而且要為梁祖堯舞台劇排練。提到劉德華稱可演繹《淪》片的角色，但會輸給秋生，秋生即說：「佢撈埋，我撈乜？叫佢開套《聯絡人》畀我啦！部戲剛剛上映，希望票房好啲，各方面多啲支持。」



憑《三夫》首膺金像影后的曾美慧孜（小美）坦言心情好激動，上台時腦海一片空白，緊張到腳震，連行去後台期間都一路腳震，眼淚一直流，自嘲太沒出色，她說：「比拍戲更加緊張，覺得自己未是一個好演員，要向頒獎給我的三位影后惠英紅、毛舜筠及鮑起靜學習。」問到小美如何慶祝？她說：「今日是陳果導演生日，親了他一下，同唱生日歌，我會跟媽媽吃餐飯，食叉燒包同小籠包。」對於憑該片第四次獲獎，小美笑稱多謝香港。



余香凝怕走音多過走光



余香凝前晚在台上獻唱時裙子下滑露出乳貼，她坦言全晚只擔心唱歌和跳舞失準，豈料在其他地方失手，下台後才獲悉走光，她說：「條裙好Fit好緊，但我試身時冇戴住耳機，正式表演時原來個耳機好重，但只貼一張貼紙（因此不開心？）我會關心自己唱歌有無走音多啲。」







