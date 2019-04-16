﻿阿Sa失落影后鬆一口氣 紅姐贏女配認「貪心」

失落影后的蔡卓妍（阿Sa）出席after party時坦言未有失望，更鬆了一口氣，指賽前看過其他候選人的作品，覺得曾美慧孜的角色很難掌握，《無雙》的張靜初又做得很好，已覺自己勝算不大。問到她能否駕馭曾美慧孜的角色？阿Sa即笑謂接受不了，大讚曾美慧孜演得出色。問到男友有沒有安慰她？她笑言不用安慰，又指收到容祖兒、鍾欣潼和關智斌的電話轟炸，原來他們邊看電視邊為她打氣，她很感恩一路上有很多陪伴她的朋友。



至於再封最佳女配角的惠英紅坦言賽前壓力很大，擔心有評審會覺得她已得過獎，應該要給其他人，「有時都怕有人叫我讓賽，會覺得不好意思，我對獎項是貪心的。」紅姐近年不時支持新導演的電影，問她是否都不收片酬？她笑說：「片酬不可不收，會收利是攞個意頭。」