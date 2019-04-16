至於再封最佳女配角的惠英紅坦言賽前壓力很大，擔心有評審會覺得她已得過獎，應該要給其他人，「有時都怕有人叫我讓賽，會覺得不好意思，我對獎項是貪心的。」紅姐近年不時支持新導演的電影，問她是否都不收片酬？她笑說：「片酬不可不收，會收利是攞個意頭。」
阿Sa失落影后鬆一口氣 紅姐贏女配認「貪心」
至於再封最佳女配角的惠英紅坦言賽前壓力很大，擔心有評審會覺得她已得過獎，應該要給其他人，「有時都怕有人叫我讓賽，會覺得不好意思，我對獎項是貪心的。」紅姐近年不時支持新導演的電影，問她是否都不收片酬？她笑說：「片酬不可不收，會收利是攞個意頭。」
三文魚樣本有線蟲及蟲卵 吞拿刺身含重金屬 損神經系統
吃刺身，慎防禍從口入。消委會從市面抽驗五十個吞拿魚和三文魚刺身樣本，四十九個含重金屬甲基汞（methylmercury），其中荃灣荃興徑「爭鮮」、灣仔軒尼詩道「松坂庫」和紅磡置富都會「梁山泊日本料理」...
2019-04-16
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盼月底補辦婚禮「喚醒」丈夫 新娘與植物人婚照感動網民
近日中國網上熱傳一輯婚紗照，主角是江蘇徐州女子張娟與植物人新郎，他們的愛情故事，感動了無數網民。 二○一五年江蘇徐州女子張娟原定與男子曹穿穿「拉埋天窗」，可是距離婚禮僅一個月，婚禮最終被逼取消，原因是男方在工地打工時，意外觸電變成植物人。但張娟始終不離不棄、貼身照顧他，每天無間斷地給他擦背、捶背，未曾有一句怨言。 張娟透露，她與曹男二○○七年相戀，二○一○年結婚，惟因當時家境貧窮，未有舉辦婚禮。直至二○一五年，兩人環境稍為好轉後，決定補辦婚禮，惟婚禮前卻飛來橫禍，男方因工業意外成為植物人。 所幸是近日男方病情好轉，張娟決定親手操辦一場婚禮，一來彌補四年前的遺憾，二來希望通過...
2019-04-16
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風險極大預期兩年完成 東電首度移除核燃料
二○一一年日本東北部發生三一一大地震引發海嘯及福島核電廠災難，事隔近八年，東京電力公司昨天開始於核電廠三號機提取燃料棒工程，這是首次從發生爐心熔毀的機組取出核燃料。 據日本傳媒報道，東京電力公司昨天早上開始，開始從福島第一核電廠三號機的「已使用核燃料池」中，以遙距方式取出含高輻射的燃料棒，在當地時間八時五十分，工作人員花了約一小時移除了一根燃料棒，放置到距離十米外的運送容器內。據資料顯示，第三號燃料池內留有五百一十四枝已使用的燃料棒，及五十二支未使用的燃料棒。而三號機燃料池位於發生爐心熔毀及氫氣爆炸的反應堆物上方，現時該處充滿了極高的輻射。 這是首度從發生爐心熔毀機組取出核...
2019-04-16
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市場釋購買力 中半山豪宅交投升溫議幅收窄
中半山豪宅購買力逐步釋放，上月繼錄得雙位數的成交，近期區內貴價放盤多了買家查詢，甚至承接。位於舊山頂道的帝景園，新近有3房套戶連1個車位，放盤逾1年，以市價5800萬易手；毗鄰的嘉富麗苑亦有高層單。 ...
2019-04-16
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貿談憂拖長 高盛收入遜預期 港股再失三萬關 美股回吐
歐美股市周一跟隨港股回吐，杜指早段下跌39點報26373點，納指亦跌13點報7970點。至於歐洲的英、法股市尾段輕微下跌，德股則輕微上升。恒指期貨夜市報29743點，跌82點，低水68點。而港股昨日表...
2019-04-16
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迪比利弗爆出「塞」 伏魔之戟
上周歐聯八強首回合，巴塞隆拿翼鋒奧士文尼迪比利剛傷瘉只作後備沒有披甲，但他在上場西甲復任正選操起狀態，今晚次回合主場對曼聯可望委予重任，與美斯和蘇亞雷斯重組進攻三叉戟，將紅魔後防徹底擊破，讓球主客和讓一球「主勝」屬信心之選。（Now643、有線616、656台、無線myTV Super303頻道周三凌晨3:00直播） 上周歐聯八強首回合，巴塞隆拿翼鋒奧士文尼迪比利剛傷瘉只作後備沒有披甲，但他在上場西甲復任正選操起狀態，今晚次回合主場對曼聯可望委予重任，與美斯和蘇亞雷斯重組進攻三叉戟，將紅魔後防徹底擊破，讓球主客和讓一球「主勝」屬信心之選。（Now643、有線616、...
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淡路島花海遊
日本兵庫縣淡路島（Awaji Island）自從2000年辦過淡路花博後，到該島賞花便成為訪客的重點遊趣，這趟關西觀光大使Mukoangie的Muko（木哥）及Angie（杏子），來到由著名建築師安藤...
2019-04-16
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楊受成拉隊慶祝英皇囊括12金像獎 秋生稱帝望分紅︰食飯好緊要
第38屆香港電影金像獎頒獎典禮前晚曲終人散，出爐影帝黃秋生及影后曾美慧孜（小美）均有出席慶功宴，小美表現風騷，拗腰親吻獎項任影唔嬲。秋生談到「零片酬」接拍《淪落人》就坦言「食飯好緊要」，希望《淪》片票...
2019-04-16
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輕鬆養生——侏儒症
今天在診所裏發生了一件尷尬事情，一位女士到診，進到小董診室時突然淚崩，待她平靜後：「你的護士姑娘們一直在稱呼我為『小朋友』⋯⋯」說完這句話又再別過頭去哭了，我翻了一翻她的病歷資料，四十七歲，她絕對不是小朋友了！「對不起！是我的同事們忙中有亂⋯⋯」誤會是因為她的高度不多於一百一十厘米，這是她來找小董的原因，希望下半生和下半身都能高一點。 侏儒症又稱「矮小症」，是指生長發育異常，且身型較正常人明顯矮小，只擁有成人身高一百四十七厘米或以下。侏儒症的病因可分為四大類，包括：遺傳、內分泌疾病、營養或代謝紊亂和骨骼疾病，當中種類超過二百種。 有數據顯示，每一萬名嬰兒中，有大約一至三名患...
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禾道駒繼續得威
田泰安早前守齋兩個賽馬日後，剛周日終夥拍「奔馳寶馬」重響勝鼓。明晚跑馬地夜賽騎足八場，其中「禾道駒」、「好得威」和「線路光輝」三匹東廐馬，季內都先後在其胯下奏捷，今次人馬繼續拍檔攻堅，田泰安昨日收操後直言皆看好今仗機會。 「禾道駒」今季踏入四歲後，表現大幅進步，已取得兩冠兩亞兩季，明晚再攻擅長路程谷草千二米，田泰安如此分析︰「坦白說，當『禾道駒』於去年十二月贏馬開齋加分至升上三班後，我一度懷疑牠能否持續有好表現，但牠明顯是愈戰愈勇，跑過幾席位置之後，上仗更再次擊敗對手勝出，表現之佳真令我驚喜。目前其評分升至新高，周三晚須負重磅出賽，幸好牠再抽得有利內檔，加上同場馬少兼對手實...
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