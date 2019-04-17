﻿楊受成支持電影業不求回報

英皇電影在今屆金像獎頒獎禮大放異彩，囊括12個獎項成大贏家，新鮮出爐影帝黃秋生在台上感激老闆楊受成在經濟上的支持、不收片酬讓他拍《淪落人》；而楊受成不單止樂於做無名英雄、幫人不求回報，對電影業不遺餘力的他更表示百分之二百支持中央相關部委同意推出五項放寬措施。



楊受成昨日現身「香港國際創客節2019」啟動禮暨創科論壇，支持年輕人創業的他同時也相當支持電影業，第三度封帝的黃秋生在頒獎禮台上也特別多謝楊受成對他作出經濟上的支持，令他可以不收片酬接拍《淪落人》而無後顧之憂。



信阿Sa遲早封后



楊受成直言的確有對秋生作出經濟支援，並謂：「秋生拍戲唔恨錢，是為追求理想和滿足感，他零酬勞的接拍《淪落人》相當難得。我亦不止是會對藝人給予援助，公司每一位同事或員工，如果遇到困難我都不會托手㬹，個個都幫；可能我的性格就是喜歡幫助別人。（俠士？）又唔係，只是我我喜歡幫助有需要的人，可能心態上我想做無名英雄，幫人不望回報。」對於許多人替蔡卓妍失落金像影后不值，楊受成坦言也很失望，但稱讚阿Sa很豁達，反過來安慰他，又直認有偏心，阿Sa仍後生，將來大把機會，遲早能問鼎金像影后。



200%支持放寬措施



談到中央相關部委同意推出五項放寬措施，進一步便利香港電影及電影從業員進入內地市場，楊受成透露將參與今日出發的香港電影界訪京團，由成龍擔任團長，屆時將可直接和有關部門溝通、了解及交流；並謂：「我極度歡迎放寬，省卻了繁文縟節，批文也較容易；最高興是取消了配額制，對香港演員有很大的幫助，特別是女演員方面，因為過往有配額形式，大多起用著名的香港男明星配內地女演員，現在連香港的演員也可角逐內地的電影獎項，機會更多和更大，對香港電影業界是極好的事，我200%支持。」



寰亞老闆林建岳亦非常歡迎有關放寬措施，認為政府和業界經過多年努力，成功爭取合拍影片及國產影片的規定獲得放寬﹔特別是導演、主創人員及演員在參與合拍影片及國產影片時亦獲得放寬待遇。