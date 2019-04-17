﻿心穎偷食 網民勸分手 馬母爆馬明掛住睇波冇乜嘢

30歲的黃心穎被爆背住男友馬國明偷食人夫許志安，事件轟動全城。昨晚七點，自稱「嘔心壞人」的許志安開記招道歉，而女主角心穎就失蹤，馬國明則透過經理人回覆：「冇回應。」傳媒到馬明寓所樓下訪問其母親，提到馬明，她說：「佢冇嘢喎，仲喺度睇緊波。」而有大量網友分別到安仔、馬明及鄭秀文的網上平台留言(心穎已Cut留言功能)，Sammi及馬明獲無數網友支持及勸跟偷食另一半分開，而安仔則被瘋狂洗版鬧爆，亦有心水清網友叫馬明同心穎分手都唔使怕，因為曾經心儀嘅唐詩詠仲係單身。



馬國明和黃心穎前年開始拍拖，至拍攝《深宮計》感情升溫，拍拖兩年已融入雙方家中，心穎更帶男友出席家姐在外地舉行的婚禮，二人亦不時被追問婚期。孝順顧家的馬國明獲封娛圈「筍盤」，如今爆出女友出軌鐵證，全城替馬國明不值，網民安慰早看清女方真面目。



馬明停工避傳媒



昨日馬國明在事件曝光前半小時，在微博貼出拍攝《降魔的2.0》的合照，留言「努力工作」，事件曝光後，馬明原定的工作即告取消，經理人則向傳媒表示：「不回應」。大批傳媒守候馬國明住所樓下，馬母外出時被傳媒追問事件時一臉茫然，但坦言對心穎印象一般，強調個仔喺屋企睇波，表現無乜嘢，對兒子結婚並不急。



心穎被抽起新劇



據知心穎和安仔早在大半年前已愈走愈埋，女方不時出席男方朋友的飯局，更在社交網貼出飯局相片，丁子高亦曾出席，昨日他被問到可知是誰帶心穎加入朋友圈，他稱：「不清楚，跟她唔熟。」拒回應別人的事，亦不回應自己可曾遇飛來蜢的假設性問題。



最令人驚訝的是，心穎跟安仔夫婦聘請同一個健身教練，故三人相當熟稔，心穎及Sammi更曾一起做Gym。心穎強搶人夫被全城鬧爆，她出事後極速關閉社交網留言功能，免被網民瘋狂鬧爆洗版。因為形象完全插水，據知緊接《鐵探》之後將播映由心穎參演的新劇《堅離地愛堅離地》，有傳TVB決定抽起。據悉，TVB方面在事發後，即時暫停心穎的工作。



陳煒躺着也中槍



另昨日流傳一段疑似陳煒爆心穎於2015年拍攝《東坡家事》期間，曾向王浩信「出擊」的錄音，聲音內容如下：「嗰時同萬綺雯返內地拍劇集《東坡家事》，都見佢（心穎）同人夫王浩信拖手，又成日黐埋佢度，肯定有景轟啦！有次宣傳，心穎仲同萬綺雯講，啱啱先去完蘭桂坊飲完酒，當時都知係Wet妹玩玩吓，佢同馬明都唔慌耐，肯定係貪馬國明傻吓傻吓咁啦！」煒哥強烈否認：「認識我的人，都知我把聲和說話語氣，所以不需解釋，成件事是假的，條聲是假的。」惹出軌嫌疑的浩信也澄清：「那位同事誤會了，我和心穎在戲中飾演夫妻，對方見到她繑我手應該是拍攝或排戲的時候，戲外絕對無這些情況發生。」