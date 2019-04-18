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﻿Sophie為《權力》壓力爆煲

2019-04-18 列印
■《權力遊戲》最後一季日前首播，收視獲佳績。
■Sophie自揭拍攝《權》劇令她感到甚大壓力。
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　　人氣美劇《權力遊戲》最後一季日前首播，頓成劇迷追看焦點，收視更打破過往7季的紀錄。

　　劇中扮演女主角Sansa Stark的Sophie Turner，近日受訪時就透露，因拍該劇令她精神狀況出問題，更曾有輕生念頭！該劇推出以來，歷季均大受歡迎，今季是終章大結局，推出後有大批新舊劇迷追看，到美國時間周一首播後，結果全美有1,740萬觀眾收看，收視成績打破2017年推出的第7季首集的1,610萬人收視紀錄。圖：劇照
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