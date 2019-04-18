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Marvel新片全球公映 「蟻俠」玩劇透遭搶咪

2019-04-18 列印
■「蟻俠」保羅被導演搶咪，場面搞笑！
■《復仇者4》台前幕後昨日出席記者會。
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　　Marvel電影《復仇者聯盟4：終局之戰》將於下周全球公映，片中「超級英雄」「鷹眼」謝洛美維納、「雷神」基斯咸士禾夫及「蟻俠」保羅活特等台前幕後，昨日在上海出席記者會造勢，均表示很高興再到內地宣傳，保羅更稱，希望能與影迷一起欣賞該片！

　　當被台下觀眾問到保羅在片中一幕如何逃脫，導演之一的祖羅素為防止保羅劇透，更走到保羅面前搶走他的咪高峰，但保羅竟叫該觀眾走到台前，在耳邊細細聲告訴對方，又要他不能向外透露，全場為之捧腹。圖：網上圖片

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