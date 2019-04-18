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《雷朋三世》漫畫作者病逝

2019-04-18 列印
■日本漫畫家Monkey Punch享年81歲。網上圖片
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　　日本長壽人氣漫畫《雷朋三世》的漫畫家Monkey Punch，本月11日因肺炎離世，享年81歲。原名加藤一彥的Monkey Punch，1967年投身漫畫界，憑創作《雷朋三世》，獲漫畫雜誌連載機會，其後被改篇成動畫，在全球多地播放，廣受歡迎。據當地傳媒報道，Monkey Punch近年熱衷研究發展3D藝術，更擔任大學客席教授。

　　《雷朋三世》在2014年改編成真人版電影，由人氣男星小栗旬、淺野忠信及黑木美紗合演。演錢形警官的淺野忠信，昨於社交網上載合照悼念Monkey Punch。

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