靠戲劇助成長 ﻿姬素•孔尚治﻿﻿﻿﻿追夢唔怕遲﻿

剛憑電影《淪落人》奪得金像獎最佳新演員的姬素•孔尚治（Crisel Consunji），本身跟丈夫經營兒童教育中心兼親自做導師的她，將在康怡廣場舉行以《三色貓咪學飛》繪本故事內容的星級親子講故事工作坊。原來姬素10歲已演音樂劇，親身經歷令她體會到戲劇對小朋友成長有很大幫助，但因家人反對一直沒機會實現演員夢，不過她一直沒放棄，終今日踏上頒獎台，她仲話想學好廣東話開拓演出機會。



採訪：杜淑霞 場地：康怡廣場



自小愛表演的姬素，10歲在菲律賓馬尼拉已正式踏上舞台，「我好細過已經好鍾意唱歌同演戲，父母知道我鍾意表演，咁啱音樂劇《貝隆夫人》音樂劇招考小演員，就帶我去面試，於是我就開始有機會演戲，因為我冇學過演戲同唱歌，當時都係靠聽同場嘅演員指導嚟演出，後來我先開始去學表演嘅嘢。」



父母反對入行



姬素以過來人經驗，認為戲劇對小朋友成長有很大幫助，「表演可以令小朋友更加了解自己，同埋識得表達自己，對小朋友學習有一定幫助。」她又坦言曾立志當演員，但估不到今日才能圓夢，「我嗰時演出以為觀眾啲掌聲都係畀自己㗎！哈哈！所以嗰時就算要兼顧學業同表演好辛苦，我都冇放棄過做演員，但我父母比較傳統，反對我入行，佢哋想我做律師多啲，但我覺得唔適合，轉咗讀全球政治，不過我一直都有學習演藝嘢同表演，估唔到依家34歲終於有機會實現夢想，我喺菲律賓嘅演員朋友知道我做電影主角都好驚訝，我都會將呢個經歷同小朋友分享，證明只要堅持，同裝備好自己，仍有實現夢想機會。」



姬素雖已先後得到導演會及金像獎最佳新演員獎，但她直言因外籍身份演出機會始終有局限，但她仍會堅持做演員，「如果有機會演出，就算要我全套戲講廣東話，都會努力苦練。」她認為做演員不容易，所以好替拍檔黃秋生得獎開心，更笑言得獎後，只想好好瞓一覺同食餐好。



