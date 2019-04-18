被指同胡定欣撞樣 ﻿毛舜筠：﻿﻿佢細我不止10年﻿

毛舜筠、倪晨曦、蘇玉華和男友潘燦良以及何超蓮，前晚盛裝現身品牌活動，毛舜筠話感謝外界話她同胡定欣撞樣；準新娘倪晨曦就自爆未婚夫唔畀拍咀戲；仲有蘇玉華和潘燦良就話諗過同袁富華兩對拖友一齊搞婚禮。



毛姐認為皮膚好是天生，就算肥或瘦可以後天打理，媽媽遺傳了好的皮膚給她，自己喜歡做運動、規律的生活、善良性格就遺傳了給女兒。談到有指金像獎當晚跟胡定欣相似，兩人像兩姊妹，她說：「多謝！我覺得不似，但定欣細我不止十年，我覺得是一個讚美。」



身穿Deep V晚裝性感現身的倪晨曦，自言為工作性感無防，亦不用預早讓未婚夫過目，反而對方不接受她拍咀戲，又認為演戲不一定扮情侶，可演其他角色譬如瘋婦。談到籌劃婚禮，她透露今年於香港簽紙結婚，希望在外地舉行邀請朋友參與，香港則會跟家人吃飯。



阿蘇笑言男生大多不愛護膚，但大讚男友的膚質很好，本身通常會在家為自己護膚。燦良自爆通常交塊面出來，讓女友為他護膚，但因塊面大會浪費好多護膚品，又指女友對護膚好勤力，成日見到對方敷住面膜好似鬼。談到失落金像獎「最佳男配角」，燦良謂好戥前輩袁富華開心，笑言女友已錫番，更指好享受參與頒獎禮，因21年前憑《南海十三郎》首度角逐「最佳男配角」未能出席，今次有機會再度參與可以帶同女友同行，覺得好似去了主題公園玩，又可打扮一番，而且見到好多朋友。阿蘇笑言毋須安慰男友，早前與燦良跟袁富華及其另一半吃飯，更打賭得獎者要請輸家吃飯，所以她無論如何都有餐吃。問到可會兩對情侶一起搞婚禮？阿蘇謂有講過，不過衰懶惰。燦良則謂分開搞，可玩兩次較好。



