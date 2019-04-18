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陳可辛「不忘初心」 開拍中國女排題材新戲

2019-04-18 列印
■陳可辛的新片將於2020年上映。
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　　電影《中國女排》日前福建漳州女排基地舉行「不忘初心，共同出發」啟動儀式，導演陳可辛、中國女排總教練郎平、前中國女排總教練陳忠和等人均有出席。

　　陳可辛早在1978年首次觀看中國女排出賽，亦是郎平國外首戰，現場熱血沸騰氣氛令他至今難忘，想不到他能親手把中國女排故事搬上銀幕。中國女排歷史悠久，陳可辛透露電影內容跨度長達40年，將幾代國人對女排的熱血記憶濃縮在兩小時內殊不容易。由於女排球員必備專業技巧及高挑身段，在選角上讓陳可辛感到苦惱，對用上專業運動員的意見也會考慮。至於大家最關心的兩位傳奇教練郎平與陳忠和由誰來扮演，兩位教練表示尊重導演判斷，而陳忠和教練以幽默的口脗說：「當然能帥一點更好」。

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