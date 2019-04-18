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Tyrese@天堂鳥戥馬明慘

2019-04-18 列印
■天堂鳥太耐無見粉絲坦承心情緊張。
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　　BOP天堂鳥昨日為新歌《故作瀟灑》舉行發佈會，成員Lincoln自爆若有感情問題會躲在家嚎哭；Gordon會選擇出去玩；Tyrese則會做運動發洩後休息，讓時間沖淡一切。三人亦稱現在感情空白，Gordon更自嘲年紀不細想結婚生仔。

　　談到震驚全城的「安心偷食」醜聞，Tyrese自爆曾經歷類似事件，身同感受戥馬國明慘，希望四位當事人快些擺脫事件。他們認為應給當事人多些空間，因自己也曾受批評知道會好大壓力，不應令事件再惡化，再提令大家傷心。

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