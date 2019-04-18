讚好友陳茵媺身材好 ﻿劉倩婷被﻿﻿李丞責「催生」﻿

堪輿學家李丞責與太太劉倩婷（Sandy）、鄧鉅明與太太鄧宣宏雁、蔡志明、賭王四太梁安琪與兒子何猷亨等，前晚出席保良局交代就職聯歡晚宴。Sandy提起為好友陳茵媺慶生搞到俾老公「催生」；至於鄧太就叫老公努力賺錢捐作慈善。



Sandy透露早前為好友陳豪及陳茵媺慶祝生日，送了耳環及漂亮的「私人物品」做禮物，又明言羨慕陳氏夫婦恩愛，趁機叫丞丞師傅多陪她旅行。問到會否效法茵媺晒泳裝照？她謙稱身材不及茵媺好，也不像她般勇敢，丞丞師傅即笑老婆應着潛水衣，又借機「催生」說：「你生多兩個便能似茵媺般好身材，哈哈！」Sandy表示稍後會搬到南區，與茵媺為鄰，復活節又會兩對夫婦到內地出席樓盤活動，笑問會否想女兒與茵媺兒子對親家，二人笑言讓小孩自由選擇，現在先做朋友。談到他們安排愛駒「歡樂從心」退役，丞丞師傅表示心情沒受影響，兩夫婦對動物向來愛錫，才決定送愛駒到澳洲休養生息。Sandy亦想到當地探望，若物色到心水靚馬亦不排除再養馬。



鄧太透露已是第5年任保良局總理，雖愈來愈忙，但為慈善不計較，「每年都會參與長者地區服務，最記得有次去位獨居長者家，對方用紅筆在月曆圈住當天，知道他很重視及期待，所以好感動。」鄧太還大讚鄧生每次都出錢出力，探訪永不甩底，又寄語他繼續努力賺錢，讓她可以捐作慈善，而鄧生即笑言也可為他積福。



此外，四太透露大肚的何超盈到了美國探未婚夫，正在當地求學的超欣有陪伴家姐，又笑認自己不時Check住超盈，確保平安 。



