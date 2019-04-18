﻿女友發文：我做錯了！ 馬國明開腔護心穎：佢仲好年輕

黃心穎被揭發背馬國明，偷食人夫許志安，「受害者」之一的馬明昨日繼續為《降魔的2.0》開工，他先向在場守候的記者發言，坦言知道事件後，好快沒有嬲這個感覺，反而感到擔心，他又開腔維護心穎，指她年紀還輕，未來有很長路要走，希望大家給予她空間。



馬國明昨日返將軍澳為新劇《降魔的2.0》開工，他在下午4時多入化妝間準備，亦應傳媒要求先拍照，其間都有露出微笑，但就把cap帽拉得很低。



到5時11分左右，他再步出對記者說：「我知道咗呢件事之後，好快已經冇嬲呢個感覺，我係好平靜，我好快變成擔心，擔心牽涉到呢件事嘅所有人，任何一個受到傷害，我都唔希望。我唯一可以代表佢（心穎）講少少嘢，我知佢都知自己做錯，知佢好想出嚟同大家講，但公司驚佢情緒唔穩定，會講錯嘢，所以冇安排佢出嚟，我知道佢啱啱出咗IG，佢要講都講咗，佢仲好年輕，未來仲有好多路要行，我希望大家畀空間佢。」



「望盡快平息咗就算」



馬明強調整件事，大家都沒有資格發言，「安仔講咗，我唔會發表任何意見，因為我覺得呢個世界除咗安仔老婆（Sammi）之外，大家都冇資格可以發言，希望盡快平息咗就算。」



馬明又希望傳媒不要再追訪其家人，因為擔心父母會受驚嚇；亦強調大家不用擔心他，未來日子會專心工作。記者再追問他與黃心穎的關係如何？他亦沒有回答，只表示：「多謝大家關心。」



黃心穎貼文：十分羞愧



至於潛水超過一日的黃心穎昨日終在網上發文致歉，她只短短上載了幾句：「對不起，我做錯了。是我做了非常錯誤、難以令人原諒的事，感到十分羞愧、歉疚。我在此向所有受事件影響及受到傷害的人誠心由衷道歉。犯下如此嚴重的過錯，我無法面對自己，也不知道怎樣去面對家人、馬明、朋友、公司、同事……不敢奢求大家的原諒，只懇求大家能給予所有受牽連的人一點空間。我認真反省自己的過失，接受懲罰承擔後果。再一次，『對不起大家』」。全文沒有提到許志安及鄭秀文。



由於黃心穎形象插水，她主演的劇集亦遭殃！無線昨日公佈原定繼《鐵探》後於5月13日晚上9點半時段播出的劇集《堅離地愛堅離地》，現改為播映由楊明及高海寧主演的《婚姻合伙人》。



此外，唐文龍與布偉傑夫婦下午2時許現身黃心穎寓所樓下，唐文龍得悉傳媒在守候黃心穎時，他說：「給當事人冷靜一下，兩個（黃心穎及馬國明）都是我朋友。（慰問他們？）等他們回應了才算吧，現在給他們一點空間。」而布偉傑則謂剛搬到上址數個月，但未見過黃心穎。



網友翻炒安仔馬明「爭女」



「安心偷食」穿煲令網友一地花生，網友翻查出馬國明曾為許志安的《昨遲人》拍MV後，原來二人更曾合作劇集《肥田囍事》，昨日更翻炒一段「馬許」爭女的劇集片段，十分應景！此外，馬明契妹唐詩詠發表英文愛情金句，意指「使我們受苦的不是無常，而是當我們想把一件非永恒的事情變成永恒。」疑似隔空安慰馬明，網友即起哄希望她與馬明在一起。周柏豪昨日出席活動時，透露暑假會拍新劇，他表示聽聞同劇演員有馬國明，但一切仍未落實。