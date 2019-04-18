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﻿孖心穎拍節目　黎諾懿無端中箭

2019-04-18 列印
■黃心穎曾與偷拍淫照的韓國男星鄭俊英合作拍攝節目。
■黎諾懿上載與心穎合作拍的《懿想得到》，即被網民狂轟。
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　　黃心穎「偷食」人夫許志安，形象盡毀，連帶曾跟她合作的藝人也中箭，心穎之前與黎諾懿到馬來西亞拍攝節目《懿想得到》，日前黎諾懿在社交網上傳二人的節目宣傳照並留言：「《懿想得到》終於完成所有拍攝！」即惹來網民留言狂轟，近300個留言幾乎一面倒鬧爆黃心穎，更有不少網民表明心穎拖累節目，發起罷睇：「我會罷睇所有黃心穎有份演出嘅節目/劇集」、「應該冇人想睇呢集，建議刪減呢集，睇少呢集，應該唔會有人投訴！」、「如果播出係有姣穎嘅話，我會罷睇，唔好意思啦馬壯。」同時，亦有網民「提醒」黎諾懿要遠離黃心穎。

　　此外，有網民心水清提到黃心穎之前曾跟因涉發放淫照被捕的韓國男星鄭俊英合作過，二人之前為TVN拍攝旅遊節目《都市蜜遊》，心穎曾在社交網分享合照，兩人被網民嘲笑同告「一身蟻」。

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