﻿蘇永康望好友携手渡難關 Sammi社交網轉黑疑對安仔心死

曾患抑鬱症的鄭秀文（Sammi），在老公許志安揭車廂偷食黃心穎一事後，未有開腔表態，只是將社交網的站專頁的封面圖片已轉為黑色，疑似暗示對安仔心死，而Sammi不少朋友及粉絲紛紛在網上為她打氣，希望她可以儘快在被背叛的陰影中重新振作。「安心」當日齊齊落的士的片段昨晚亦告曝光，兩人更被指落車後齊上樓。



「安心出軌」曝光後，全城繼續議論紛紛，許志安前晚率先現身認錯，到昨日馬國明見記者、黃心穎網上發文道歉，只剩鄭秀文（Sammi）一直保持沉默，未有表態。但有網友心水清發現Sammi的社交網站專頁封面圖片已轉為黑色，連Sammi經理人郭啟華的私人帳戶頭像亦已「轉黑」，網友猜測Sammi此舉是否暗示已對安仔死心！而Sammi好友、雷頌德老婆梁家玉亦在社交網站分享英文金句，意指「保持冷靜，一切在神的手裏」，網友亦紛紛留言着她安慰Sammi。



此外，曾與Sammi合作的關錦鵬導演表示已透過經理人慰問對方，亦不在乎會否影響新片宣傳，最重要是Sammi能渡過今次難關。



劉浩龍同場沒留意「安心」



安仔好友蘇永康昨晚現身時，指當事人已透過不同途徑發言，安仔已出來交代，希望事件盡快平息，莫再發酵令更多人受傷，「自私講句，跟他兩夫婦是30多年朋友，祝福他倆可以拖手過到這一關。（機會高不高？）揣測性問題不答，安慰Sammi留給女人做，我老婆會做。」有傳Sammi情緒崩潰，蘇永康稱不講揣測問題了，亦不知他兩夫婦是否分開住。



安仔另一位好友劉浩龍昨晚出席首映，他坦承事發當日是與許志安及黃心穎一同食飯，皆因有朋友生日，他說：「沒有留意他們，（飲到好醉？）不是太醉，但有飲酒。」他直認當日是首度見「安心」同場，但未有看到二人是否一同離開。