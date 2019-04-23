﻿myTV Gold超強電影頻道 Golden Scene 美亞電影點播區 睇盡中西日韓名片

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2019-04-23 列印
《逆權司機》 主演 : 宋康昊、柳俊烈 故事大綱：漢城的士司機金四福接到一單大生意，他只需將一名德國記者送到光州並在宵禁前回來漢城即可獲得高額報酬，但光州的學生和民眾正舉行大規模反政府示威，司機及記者處境非常危險。
《狂舞派》 主演 : 顏卓靈、蔡瀚億 故事大綱：阿花自少是個舞痴，上到大學立即加入舞團。面對和死對頭Rooftoppers的決戰，團員士氣低落，阿花想助陣又弄傷腳。
《嫲煩家族》 主演 : 橋爪功、吉行和子、妻夫木聰、蒼井優 故事大綱：平田先生與太太這對老夫妻有三名子女，長子幸之助與他的妻子一直與父母同住；長女成子與她的丈夫泰藏也是他們的鄰居；次子庄太則準備迎娶女友憲子。一個看似平凡而快樂的家庭，卻被一場突如期來的意外破壞。
《分手說愛你》 主演 : 房祖名、薛凱琪 故事大綱：Joe為了與女友Flora復合，透過神秘網站來拆散其他情侶，同時Joe朋友原來私下拍了兩人故事交給黃真真導演作為電影題材。
喜劇《美麗密令》 主演 : 蔡卓妍、吳君如 故事大綱：鍾愛芳醉心當警察，父親鍾Sir十分擔心她，找了全館最厲害的第一號勇探號稱「宇宙最好打」的周子丹和鍾愛芳一起出更。
動作《千機變》 主演 : 鄭伊健、鍾欣桐、蔡卓妍 故事大綱：Reeve藉着「殭屍血清」賜予的力量，隨時變身成半人半殭屍的魔界獵人。自從拍檔遇害後，為了對抗殭屍伯爵及日益壯大的新類型殭屍部隊，Reeve必須盡快訓練新血增強實力。
《新紮師妹II美麗任務》 主演 : 楊千嬅 吳彥祖 故事大綱：女警方麗娟與年輕才俊區海文日日過着甜蜜生活，娟與鍾Sir的刑事偵查部第二隊接到了一個新指令，要保護兼接待從波多里西共和國來港的華藉王妃Tasah。
《寶貝計劃》 主演 : 成龍、古天樂 故事大綱：人字拖沉迷賭博，常遭債主追債，還被老爸所不齒，和人字拖拍檔的百達通，生性風流，周旋於名媛淑秀之間，左右逢源。
劇情《出軌的女人》 主演 : 夏文汐、葉璇、吳家麗 故事大綱：城中名媛萬太、馬太和何太決意出軌，到鄰市的男妓俱樂部尋歡。她們約法三章要隱藏自我身份和永不付出真感情。
《梅蘭芳》 主演 : 黎明、章子怡 故事大綱：梅蘭芳的出現動搖了十三燕的地位，決戰不可避免，但是梅蘭芳第一場就輸了，他還有兩天時間挽回敗局。不顧眾人反對，梅蘭芳改演時裝新戲結果大獲成功。
愛情《獨家試愛》 主演 : 方力申、鄧麗欣、吳佩慈 故事大綱：林嘉華重遇中學補習老師Josephine，老婆鄺美寶發現華一直都與Josephine秘密約會。寶接受不了華的不忠而提出離婚。
懸疑驚慄《有客到》 主演 : 蔡瀚億、劉心悠 故事大綱：以三段靈異故事接合成的《有客到》，故事以殯儀業為背景。三個故事分別為：《無頭》、《種貓》和《屍香》。
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