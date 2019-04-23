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陳凱琳爆嘉穎爭餵奶

2019-04-23 列印
■陳凱琳笑言曾餵完奶後，將紗巾帶埋出街。
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　　昨日，陳凱琳擔任親子活動大使，對於做了兩個月媽媽，她說已分得出BB哭求甚麼，現時期待兒子戒夜奶，她笑言有朋友教她一個搞笑方法，就是叫她對BB說「戒夜奶」便可以，她試過但兒子只望着她，陳凱琳笑言如果那麼容易，媽媽們便不用這麼辛苦。她表示BB現時隔3或4小時吃一次奶，幸好嘉穎搶住餵奶，半夜三點餵完奶才瞓覺，好彩有他幫手。

　　陳凱琳又自爆兩夫妻經常餵完奶後忘記放低BB紗巾，會帶着紗巾到處去，自嘲終於覺得自己做咗媽媽。

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