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囝囝10個月大 ﻿吳雨霏﻿﻿宣佈再懷第二胎﻿

2019-04-23 列印
■Kary貼了Asher坐在地下，旁邊一塊黑板寫着他即將做哥哥，報喜再佗B。
■Kary為丈夫Brian去年6月誕下兒子Asher。
■Kary很享受湊Asher的生活。
■Kary誕下Asher後，很快便收身成功。
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　　吳雨霏（Kary）與丈夫洪立熙（Brian）去年誕下兒子Asher，而在今日Asher 10個月大的同時，Kary昨日在社交平台貼文，宣佈她再懷第二胎了！

　　吳雨霏（Kary）昨日在社交平台貼出一張相，相中見Asher坐在地下，旁邊一塊黑板寫着：「I'm 10 months old and will also be a big bother soon（我今天10個月大，而且即將成為哥哥）」以及一張超聲波相。

　　另外Kary亦留言表示：「It's been very hard keeping it to ourselves this time around... but we are very blessed and happy to share that Baby #2 is coming soon Praise God - who is the maker of ALL things!Asher 要當哥哥了讚美主 — 創造萬物之神！」

　　消息一出，隨即收到不少祝福，Kary亦回覆 :「Baby係上天的禮物，我哋都好感恩，謝謝大家的祝福！」 但她未有透露陀仔定女，以及懷胎多久。

　　其實Kary自從去年誕下囝囝Asher後，便開始減產專心湊仔，只是偶爾為雜誌拍照訪問，一直未有正式公開露面，閒時將照顧Asher的情況放上社交平台同粉絲分享，偶然放上一家三口溫馨照，似乎對人母生活相當樂在其中。

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