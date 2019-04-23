吳雨霏（Kary）昨日在社交平台貼出一張相，相中見Asher坐在地下，旁邊一塊黑板寫着：「I'm 10 months old and will also be a big bother soon（我今天10個月大，而且即將成為哥哥）」以及一張超聲波相。
另外Kary亦留言表示：「It's been very hard keeping it to ourselves this time around... but we are very blessed and happy to share that Baby #2 is coming soon Praise God - who is the maker of ALL things!Asher 要當哥哥了讚美主 — 創造萬物之神！」
消息一出，隨即收到不少祝福，Kary亦回覆 :「Baby係上天的禮物，我哋都好感恩，謝謝大家的祝福！」 但她未有透露陀仔定女，以及懷胎多久。
其實Kary自從去年誕下囝囝Asher後，便開始減產專心湊仔，只是偶爾為雜誌拍照訪問，一直未有正式公開露面，閒時將照顧Asher的情況放上社交平台同粉絲分享，偶然放上一家三口溫馨照，似乎對人母生活相當樂在其中。