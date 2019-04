囝囝10個月大 吳雨霏宣佈再懷第二胎

吳雨霏(Kary)與丈夫洪立熙(Brian)去年誕下兒子Asher,而在今日Asher 10個月大的同時,Kary昨日在社交平台貼文,宣佈她再懷第二胎了!



吳雨霏(Kary)昨日在社交平台貼出一張相,相中見Asher坐在地下,旁邊一塊黑板寫着:「I'm 10 months old and will also be a big bother soon(我今天10個月大,而且即將成為哥哥)」以及一張超聲波相。



另外Kary亦留言表示:「It's been very hard keeping it to ourselves this time around... but we are very blessed and happy to share that Baby #2 is coming soon Praise God - who is the maker of ALL things!Asher 要當哥哥了讚美主 — 創造萬物之神!」



消息一出,隨即收到不少祝福,Kary亦回覆 :「Baby係上天的禮物,我哋都好感恩,謝謝大家的祝福!」 但她未有透露陀仔定女,以及懷胎多久。



其實Kary自從去年誕下囝囝Asher後,便開始減產專心湊仔,只是偶爾為雜誌拍照訪問,一直未有正式公開露面,閒時將照顧Asher的情況放上社交平台同粉絲分享,偶然放上一家三口溫馨照,似乎對人母生活相當樂在其中。