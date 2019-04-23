李秉憲晒同林青霞合照

天氣不似預期，上星期一場紅雨帶走了兩條人命，坊間將責任歸咎於天文台的失實預報，即使其後發出預警，反應也是太遲，令到已上山或出海的人士無法應變。坦白說，我認為天文台不是沒責任，但責任不止在於預警是否太晚，還是當天早上的應變是否太慢，而是對公眾的教育不足。 電視廣告也有說，戶外活動前必先留意天氣情況和變化，可是平心而論又有多少人懂得去看雷達圖，又或憑大氣情況估算未來的天氣？始終氣象學是專門的學問，一時半刻也教育不來。所以天文台最首要做的，就是提高公眾的危機意識，與及灌輸如何避險的概念。在社交網站看到一條影片，是三五友人近距離撐傘在西貢某沙灘欣賞雲對地的閃電，這種連小學生也知道危...

2019-04-23