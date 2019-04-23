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李秉憲晒同林青霞合照

2019-04-23 列印
■李秉憲當日身穿西裝與林青霞合照，看來場面好隆重。
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　　48歲韓國型男李秉憲，早前推出韓劇《陽光先生》創收視佳績兼得獎，不經不覺他今年已出道28年，拍下不少經典作品，更一度勇闖荷李活，近年才專注韓國拍攝工作。雖然李秉憲相當有資歷，但見到偶像時一樣會化身小粉絲玩集郵。他前日在社交平台大晒與64歲台灣大美人林青霞的合照，並留言：「我看着你電影長大，非常感謝。」不過他未有交代兩人在那個場合碰上。

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