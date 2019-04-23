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靚靚難得着比堅尼

2019-04-23 列印
■靚靚和Chilam 全身塗滿礦物泥，但大家重點去了比堅尼度。
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　　趁着復活節假期，張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）一家三口，就跟朋友齊齊出海。靚靚上載與Chilam和囝囝魔童，跟大班朋友在遊艇上全身塗滿礦物泥的照片，網民一看就指是在帛琉的牛奶湖。靚靚留言：「一班瘋狂的朋友，找到我嗎？」穿上三點式的靚靚獲容祖兒留言「So sexyyyyy」，另有網民驚歎「居然是比堅尼！」，另外，Chilam就貼上與囝囝對坐而笑的照片，留言：「Happy holiday」。

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