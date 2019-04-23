﻿為女搏命 烈日當空打到癲 陳展鵬筋骨勞損成身傷

兩年多前陳展鵬（煎pang）憑藉文偉鴻監製嘅《城寨英雄》拳佬一角封視帝，新劇《唐人街》幾乎用原班人馬上陣，展鵬在新劇繼續以八極拳出擊，仲愈打愈甘。日前，烈日當空下展鵬在民初街拍攝一場奮不顧身拯救姚子羚的場口，佢赤手空拳以一打五，拳拳到肉，完全唔錫身。冇計，剛為人父，B女「小豬比」Quinta啱啱出世，趁住42歲仲有心有力，煎pang搏晒老命使出真功夫，希望帶來更多工作機會去賺奶粉錢！他笑說：「多咗一個人食嘢，我就要更加努力去工作啦。」



據知，新劇中嘅展鵬日日開工都要打，不過他愈打愈起勁，拳腳功架打得愈嚟愈靚，監製都讚Good。探班當日，要以一敵五的展鵬表現出色，埋位前他會主動同武指度新招，又好嚴格咁要求多次試位然後用心操熟。一開機就即嚟料，勢兇夾狼地穩紮馬步，面容扭曲兼快狠準出拳、叉頸、摔撻、批月爭，乾淨俐落，分幾鐘就掃低對手。幕後爆展鵬為求效果好，堅持盡量親身上陣，唔使用替身，不過，劇組好錫住呢位新任老竇，必定係安全情況下拍危險動作，唔使單文柔擔心。



靠老婆湯水補身



49歲剛為人父的鄭嘉頴最近亦頻出event賺奶粉錢，展鵬後生啲，仍然有心有力就打出真功夫：「我唔係科班出身，但由出道開始經常拍動作片，好幸運曾經同過猛人好似甄子丹、于榮光及周比利拍過打戲，見識過乜係功夫，佢哋加強咗我嘅功夫基礎，希望今次喺觀感上帶畀觀眾新鮮感。」提到愈打愈勁，展鵬坦言拍得幾辛苦，「尤其有high speed，受傷一定有，要有硬食落去嘅反應先好睇，一個short咁直落拍，要同對手夾準晒啲鏡位，記錯招式好易畀對手兜槌打面。最初頭兩個月拍到筋骨勞損，所有舊患出哂嚟，手、腳、膝頭都傷晒，搞到個個都好擔心。做得呢行要全程投入，觀眾係會睇到我有幾盡力，對自己嚟講係有交代。因為場場有我，開工至今冇休息過，有時都好擔心體能下降，好彩單文柔提供湯水食療補充返，拍得都叫順利。」



自爆食老婆餸尾



「小豬比」Quinta剛剛出生，「愛妻號」煎pang忙中抽空去醫院陪產及剪臍帶：「口依家最緊要係佢情緒要開心，身體要健康，現階段冇嘢辛苦得過單文柔，除咗拍劇，所有休息時間畀晒佢，每日安排晒雞湯、豬骨湯、海蔘等營養坐月餐，佢飯餐有四餸一湯，一個人食剩好多餸，唯有我包尾，帶佢食剩嘅嘢返公司食，跟同事一齊分享，我要食隔夜嘢無問題，好嘢梗係畀佢食先，等佢吸收更多營



養嘛。」



採訪：方騫平



攝影：張詠森







