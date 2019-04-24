谷底翻身新公司當寶 ﻿天堂鳥﻿﻿做運輸捱過低潮期﻿

男子組合天堂鳥三位成員葉灝基（Gordon）、許俊豪（Lincoln）及歐喬鋒（Tyrese）與前公司因合約問題糾纏兩年半終告一段落，三人「重生」後加盟天盟娛樂，新公司當三人係寶，隨即派新歌《故作瀟灑》，更宣佈將於今年11月26日於九龍灣Star Hall舉行成軍以來第二次演唱會，紀念出道5周年。採訪：方騫平 場地：Chill Café Bar&Grill



天堂鳥出道作《登陸太陽》當年被網民洗版，雖然行MK POP路線，但有人笑亦有人鍾意，只得4首歌都夠膽喺九展開兩場演唱會，更因為唔夠歌，一首歌唱足5次成為熱話。其後因為合約糾紛，三子由天堂跌落地獄，冇Job、冇錢、冇自由。講返呢兩年多嘅狀況，三人苦不堪言，Tyrese說：「呢5年嚟經歷高低，有困難時候，低潮時學懂嘅嘢比幸運時多，尤其呢兩年多官司期間，大家一直為生活費用好擔憂，我哋為生活費返內地酒吧做商演，凌晨駕車送貨，真係唔享受加唔好受，所以可以喺呢行做到鍾意嘅嘢，更加感恩同珍惜，o依家有固定收入，雖然唔叫多，但唔使揸貨車，可以專心為香港樂壇做多小小嘢。」



Lincoln好認同隊友，「我有幫Tyrese運貨，又幫開網店朋友交收貨物，諗返為Keep住組合都幾悽涼，幾辛酸，怕屋企人擔心。」Gordon亦說：「呢段時間除我哋三人唔開心，屋企人亦好擔心，都多謝佢哋畀我繼續追夢。」他又承認當日在壓力下三子有唔少拗撬，好彩大家肯鬧交，肯坦白講出感受，否則好難KEEP住團火。Lincoln笑說：「今次捱得住就唔會散。」



重新出發的天堂鳥坦言會加把勁追返錯失的時光，Tyrese說：「目前我哋經已有16首歌，預計開到演唱會時有20首歌，加埋一啲鍾意嘅歌曲，向經典組合致敬，我都唔介意搵埋緋聞女友林欣彤做演唱會嘉賓，大家係朋友，唱歌玩音樂啫。」



