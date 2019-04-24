  • 2019年4月24日 星期三
  • 29º
  • 69%
熱門： 迪士尼黃心穎香港航空潘樂陶韓國瑜

日報新聞 > 娛樂

金剛新女友性感火辣

2019-04-24 列印
■金剛的新女友Nana，經常大晒火辣身材。
■金剛上載被女友揑臉珠的照片，好甜蜜。
Previous Next

　　早年由台灣來港發展的金剛年前與陳蕊蕊甩拖後一直單身，昨日他於社交網以「我的女人」公開新戀情，發出兩張與女友各自揑大家臉珠的照片大晒恩愛，這位「金女郎」為當地藝人梁雲菲（Nana），她亦經常分享靚相晒火辣身材，不少網民就相當「葡萄」艷福無邊的金剛。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd