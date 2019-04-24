  • 2019年4月24日 星期三
  • 29º
  • 69%
熱門： 迪士尼黃心穎香港航空潘樂陶韓國瑜

日報新聞 > 娛樂

張敬軒5月澳門騷宣佈加場

2019-04-24 列印
■軒仔回應歌迷要求，宣佈澳門騷加場。
Previous Next

　　張敬軒《HINSIDEOUT張敬軒演唱會–澳門站》將於5月25日在澳門威尼斯人金光綜藝館舉行，由於反應熱烈，大會宣佈加開5月24日一場，連同25日共開兩場演唱會，回應歌迷需求。

　　作為粵語流行樂壇優秀唱作人兼演員，軒仔以其02年發行的專輯《My Way》而為人認識；隨後推出超過15張音樂專輯，並參與了近10部電影及演出6齣舞台劇。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd