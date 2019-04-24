﻿爆偷食曝光前真心話 黃心穎嫌馬國明未夠好

4月16日驚爆「安心偷食事件」，被指「世界級姣Wing」的黃心穎在車廂內偷食人夫許志安，震驚全城。最新出版的《東周刊》亦獨家直擊心穎在鯉魚門寓所抱頭痛哭。「安心」短片流出前，心穎曾接受本報記者訪問透露未打算嫁馬明，「未去到呢個地步。」還嫌馬明未夠好：「可以好啲，有進步空間。」甚至希望馬明黐好男人如黃浩然一齊玩，唔怕惹緋聞。可憐一直被視為後備情人的馬國明，喺「安心」出事的本月3日晚出席朋友生日派對後翌日(4月4日)拍新劇《降魔的2.0》期間心掛掛，埋位前不時睇手機，成晚心緒不寧。



4月4日下午，馬國明、黃智雯、楊明及陳瀅喺石硤尾為新劇《降魔的2.0》拍外景，當日只係拍攝輕鬆談情場口，但馬明個心似乎有啲囉囉攣，埋位前不停睇手機，愈睇愈無癮，但心情尚可，仲同揚明一齊「萬歲」請劇組食蝴蝶酥。轉景期間，他主動跟本報記者做訪問，馬明坦承拍《降魔的2.0》好忙，個幾星期先見到一次心穎。當問到會唔會同居嚟維繫雙方感情？馬明即耍手話：「唔使，又未致於要同居嘅。」馬國明最後補充唔使開工嘅日子，會盡量爭取見面補償返。



風騷笑不停玩手機



有傳梅小青監製的《法證先鋒IV》原打算安排為台慶劇，但有份演出的黃心穎出事後引致劇集延播外，甚至要找人頂替心穎的角色重拍。月前，黃心穎跟黃浩然、陳煒、譚俊彥及朱晨麗等為《法政》在灣仔一酒樓拍攝一場為鄭俊弘慶祝生日嘅戲份，因為當晚橫風橫雨，演員們通宵呆等停雨，但心穎有別眾人經常風騷笑坐埋一邊不停玩手機。



想馬明同好男人Fd



圍埋吹水時，黃浩然話自己體力有限，堅持一年只拍一套劇，其他時間用嚟陪妻女：「我同譚俊彥、張穎康都好夾得埋，大家都有兩個小朋友，又有個好老婆。」黃心穎即搶說：「我知佢哋係好男人，佢哋都好錫屋企人，馬明同佢哋多啲交流吓，我會好放心，亦唔會怕佢有緋聞。」當問到馬國明係咪合格男友？黃心穎似乎未算太滿意，只淡然說：「OK啦，可以好啲，有進步空間，不過，留得喺我身邊一定係好人。」黃浩然又笑住爆料說：「馬明好悶，佢開工食豆豉鯪魚㗎。」



馬明被讚無奈苦笑



再問心穎有無打算拍完《法證》同馬明結婚時？她即一口否認：「黐線！冇Plan，未去到呢個地步。」此刻，張穎康突然大師上身說：「馬明係好男人呀。」心穎被全城怒插累同劇演員「陪葬」。監製梅小青最頭痛，她表示場景和演員的調配未能重拍，正研究如何處理：「相信總有天意，凡事盡力而為，演員知道情況都傳來慰問，尤其浩然，互相勉勵，很正面。」至於馬國明不帶半句惡言面對「安心」事件，甚至出言維護女友被封為圈中清泉好男人，人氣急升，對此，他苦笑說：「呢啲人氣不要也罷，我只想事情快啲過去。」



採訪：方騫平 攝影：李維隆、李權威