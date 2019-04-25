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書房風騷拍短片 裕美疑與林作玩同居

2019-04-25 列印
■如沐春風的裕美風騷拍短片。
■短片背景疑似是林作書房。
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　　曾經被指背夫暗撻黃子恆的裕美，近日開腔力撐勾引人夫許志安的黃心穎，隨即引發不少迴響。

　　裕美前晚於社交網站發文解釋，指現時自由身，可以更自由地面對自己及輿論，她更公開曾經對她網絡欺凌的網民的留言和用戶名稱，獲得不少網民支持同鼓勵。不過桃花運一向強勁的裕美，早前於社交網站上載以日文拼音講韓語的短片，她拍片身處的書房，跟和她傳過緋聞的林作的書房內的書架、皮椅、白色牆壁等一模一樣，惹來同居疑雲。

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